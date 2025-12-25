中居正廣涉#MeToo後傳計劃復出　曾患癌暴瘦20kg「切掉半條大腸」

日本綜藝天王中居正廣2024年12月爆出向富士電視台女員工使用性暴力，還牽扯出電視台「性朝貢」的結構性犯罪，他本人選擇1月退出演藝圈，本案爆發至今也約一年。



日本媒體12月22日爆料，中居正廣早在醜聞爆發前就因傳出罹患盲腸癌暴瘦20公斤左右，還切除50%的大腸，如今能支撐他下去的就是要洗刷污名！

中居正廣去年12月底被爆出曾與一名電視台女主播之間發生性暴力。（X截圖）

中居正廣逐步賠償贊助商 不願變賣父親房子

日本媒體《NEWS郵報SEVEN》報導指出，今年春天剛爆出醜聞的中居正廣雖然顯得極度消沉，還被拍到長出白髮，不過最近似乎逐漸恢復活力，還會邀人一起去打高爾夫球。丟掉各節目主持棒後，許多贊助商向他提出賠償，中居正廣也一點一滴還清中。

只是即便陷入困境，中居正廣仍有一處房產不願賣掉，就是2015年過世的爸爸留給他的公寓套房，加上兄弟、親戚們的鼓勵，中居正廣目前最大的動力就是洗刷污名。

中居正廣罹病切大腸暴瘦 搏鬥病魔誓言洗刷污名

另一日媒《女性SEVEN》則提到，中居正廣2022年因盲腸發炎而不得不長期休養，期間還罹患腹膜炎，甚至還傳出他得的是盲腸癌。雖然至今並未對外正式公開病名，但據悉中居正廣最後切除了50%的大腸、體重減少約20公斤，腹部留下許多手術傷疤。

加上這一年來的醜聞，搞得中居正廣身心俱疲，家人跟長年交往的戀人寸步不離地照料他。演藝圈相關人士透露，中居正廣目前仍跟病魔搏鬥中，仍需定期到醫院回診。

持續支撐中居正廣的，就是要洗刷「性暴力犯罪者」的執念，另一位演藝圈人士透露，目前中居正廣跟富士電視台所設立的第三方委員會之間的交涉仍呈現膠著狀態，但被電視台起訴的可能性正逐漸降低。

多家媒體都指出中居正廣目前放眼2026年「回歸社會」，最大的阻礙就是「性暴力犯罪者」的標籤，因此為了支持自己的家人跟戀人，中居正廣抱著絕對要為自己爭回自己的人權而持續努力。

