《ELLE》日本名模古谷惠大腸癌病逝　勇敢抗癌多年　最後貼文曝光

日本模特兒古谷惠先前就曾透露自己罹患大腸癌第四期，甚至還透露自己已經不再服用抗癌藥物，改為緩和治療，最後一則貼文停留在2025年10月28日，當時還說自己正在「跟疼痛和平共存」。



未料公司也證實古谷惠確實已在去年12月19日過世，享年47歲。

日本模特兒古谷惠先前就曾透露自己罹患大腸癌第四期，未料公司證實古谷惠確實已在去年12月19日過世，享年47歲。（X@nySXvwqtSMeS2B4）

古谷惠罹大腸癌四期 抗癌未果去年底過世

模特兒經紀公司「Bon Image」去年12月22日已為古谷惠發布訃聞，不過及至這幾天才被日媒廣為報導。當時經紀公司透過官網對外表示，古谷惠已在去年12月19日過世，

她從先前開始就全力以赴接受治療，對抗病魔。與古谷惠共度的時間對我們而言也是無可取代的珍貴回憶，懷抱著深深的感謝，追悼她存在之重。

公司也提到雖然古谷惠從模特兒的第一線退下，跟丈夫一起經營義大利餐廳，但個性親切細膩，受到許多人的喜愛。

古谷惠生前分享抗癌日常 生日最後發文曝光

古谷惠生前透過Threads、note等SNS平台發文，跟粉絲分享平日抗癌生活。最後一則文章則是去年10月28日在推特上，當天正好是古谷惠的生日：

大家早安，雖然是跟疼痛共存，但也算是相對和平地度過了兩個禮拜。明天要去看診，又是久違的CT檢查，好討厭啊。一大早先生的臉就很恐怖，因為我小腿不斷抽筋而哀哀叫。生日一早就享用了先生做的酒粕湯，我47歲了喔！

看得出即便罹癌，仍以著正面的態度與先生一起生活。

古谷惠身高有178公分，過去曾活躍於《ELLE》、《流行通信》、《裝苑》、《GLOW》等日本時尚雜誌，以及在各大品牌的時裝秀中擔任模特兒，還演出過東京瓦斯、NARIS化妝品等品牌的電視廣告。

2022年12月她發文提到自己被宣告罹患大腸癌第四期已滿兩年：「兩年前被告知的正式病名為『直腸癌多發性肝轉移』。」如今傳出過世消息，也讓許多演藝圈好友、粉絲深感不捨，盼她能一路好走。

