殿堂級金曲歌王確診肺癌　將暫停演唱會「切除部分肺部」專心抗病

曾以《Copacabana》、《Mandy》等多首暢銷金曲深受全球喜愛，並獲得格林美獎肯定的82歲美國流行歌王巴瑞曼尼洛（Barry Manilow），近日透過社交平台向粉絲透露，自己被診斷出患有早期肺癌，將接受手術切除部分肺部以抵抗病魔，並且暫停原定演唱會。



傳奇歌王巴瑞曼尼洛確診肺癌 緊急切除肺部

巴瑞曼尼洛在聲明中透露，這起診斷源於一場意外。他近期剛度過長達11週的支氣管炎折磨與復發，雖然痊癒後已重返拉斯維加斯的舞台，但他的醫生為了保險起見，仍安排了磁振造影（MRI）檢查。他感性表示：

MRI發現我左肺有一個癌症病灶需要切除。多虧了那位優秀的醫生，在這麼早期的階段就發現它，這純粹是運氣好。

巴瑞曼尼洛Barry Manilow（Instagram@barrymanilowofficial）

對於病況，巴瑞抱持極其樂觀的態度。他指出醫生認為癌細胞尚未擴散，目前正進行進一步測試以確認診斷。「就這樣了。不需要化療，也不需要放療」，他也不改幽默前輩表示：「只需要雞湯和重溫《我愛露西》（I Love Lucy）影集。」並說自己正倒數著重返舞台的日子，並計畫在情人節週末回到拉斯維加斯西門賭場（Westgate Las Vegas）繼續他的駐場演出。

巴瑞曼尼洛Barry Manilow在社交平台發文稱被診斷出患有早期肺癌：

巴瑞曼尼洛在拉斯維加斯的駐場演出已邁入第16年。他在2017年公開出櫃，並於2014年與經理人兼長年伴侶加里基夫（Garry Kief）秘密完婚。兩人的感情長跑超過35年，蓋瑞一直是他在名利場中的重要支撐。

巴瑞曾在訪談中深情回憶，1970年代事業巔峰時，若非遇見蓋瑞，他恐怕無法忍受成名後的孤獨：

當事業爆發時，生活變得很瘋狂。如果每晚獨自回到空蕩蕩的酒店房間，你可能會陷入很多麻煩。但自從遇見蓋瑞後，我不再需要獨自回房，有人能陪我一起哭泣或慶祝。

目前巴瑞已推遲了近期的一系列現場演出，但預計將在2026年2月的情人節檔期正式回歸舞台。

