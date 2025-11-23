短劇《還珠》反轉瓊瑤經典爆紅　現代女明星穿越變宮女解救小燕子

「讓我們紅塵作伴，活得瀟瀟灑灑。策馬奔騰，共享人世繁華……」伴隨着熟悉的歌詞和旋律，觀眾被帶回曾經看《還珠格格》的記憶中。誰不曾幻想過在漱芳齋裏，跟紫薇、小燕子一起做朋友呢？隨着短劇《還珠》開播，兒時夢想正在照進現實。



芒果TV正在熱播的短劇《還珠》，在延續經典的基礎上，以「穿書」的設定，用嶄新的形式讓觀眾圓夢，進入到「還珠宇宙」中自在遨遊。在影視改編的浪潮中，經典IP的重塑向來是機遇與挑戰並存。短劇《還珠》以獨特方式對國民級IP《還珠格格》進行再創作，引發了老觀眾的情懷共鳴與新觀眾的新鮮體驗。

重塑經典是冒險的行為，可數據佐證了觀眾的熱情

截至11月14日，短劇《還珠》在芒果TV的累計播放量達3.6億，連續四天位居雲合短劇全網榜榜首。超級IP引發全網熱議，微博熱度指數突破7008萬，創短劇熱度峰值紀錄。

另外，短劇《還珠》在湖南衛視黃金時段播出的成績也非常喜人。據中國視聽大數據（CVB）顯示，首集收視133.4萬人次，收視率0.181%，收視表現超過當晚省級衛視多部黃金時段熱播電視劇。

一代觀眾有一代《還珠》

《還珠格格》是絕對的國民級IP，選擇用短劇形式重塑經典需要很大的勇氣。短劇《還珠》在延續經典角色設定的基礎上，大膽採用「穿書」設定，構建起「劇中劇」的嵌套結構。

當紅女明星林歲歲意外穿越進「還珠宇宙」，成為浣衣局宮女，這一設定為故事增添了奇幻色彩與新鮮感。劇中角色生命值與台詞數掛鈎的創意設定，更是別具一格，為劇情發展帶來諸多變數，增強了故事的趣味性與緊張感。

短劇《還珠》劇照（微博@短劇還珠）

新角色林歲歲成最大亮點：

在劇情編排上，短劇精準捕捉IP核心魅力，保留了小燕子入宮、眾人下江南、容嬤嬤扎針、紫薇替父擋刀等經典「名場面」，讓老觀眾重温往昔回憶。林歲歲發現唯有自己改劇本創造出來的新角色——慎刑司郎中景淵不受影響。為了重回現實，林歲歲必須發揮最強演技，撩動這個因她而生的人物。就這樣，觀眾跟着兩人的腳步，開啟了一場「還珠宇宙」的漫遊之旅。這種「還原」與「創新」的平衡，既滿足了情懷黨，又貼合當下觀眾習慣，使經典煥發出新的活力。

這種處理方式直面經典翻拍的兩大難題：如何在長劇和短劇之間進行轉化？如何用當下觀眾能接受的方式融合經典？

在劇本打磨階段，主創團隊首先確定了框架和主題。編劇温蕊重温瓊瑤原著和《還珠格格》劇集，吃透IP的核心立意。反覆打磨劇本，以高概念的設定和輕喜劇的節奏，對劇集進行了適合短劇的轉化，營造出幽默搞笑氛圍。

導演孫嘉陽為了適配短劇節奏緊湊、反轉頻出的特點，捨棄強氛圍打光與炫酷鏡頭，讓觀眾注意力聚焦於演員表演與故事本身，增強看劇沉浸感。這讓《還珠》IP從長劇到短劇的轉化更為絲滑。面對觀眾日益提升的審美要求，主創團隊在服化道上格外用心。他們參照清宮史料，精心還原了服裝、儀態與美術風格。值得一提的是，為真實呈現騎馬戲份，全體演員提前苦練騎術，於細節之處盡顯匠心。

短劇《還珠》劇照（微博@短劇還珠）

更重要的是，短劇《還珠》不僅承襲了《還珠格格》那種突破束縛、追求自由的精神內核，還融入了「人生不一定要當主角」的平等價值觀，讓古今思維碰撞出了嶄新的火花，激發觀眾的情感共鳴。這些努力使《還珠》同時具備長劇質感與短劇節奏，為觀眾帶來高品質觀劇體驗。

這是一部獻給老觀眾的「回憶殺」，更是一部拍給新朋友的見面禮，真是一代觀眾有一代觀眾的《還珠》。

用巧思和活人感打造「減壓喜劇」

「和閨蜜一起追劇，邊看邊笑，感覺又回到了無憂無慮的童年。」在社交媒體上，有觀眾對短劇《還珠》寫下了這樣的評價。在快節奏、高壓力的現代生活中，喜劇早已成為觀眾的「精神剛需」。短小精悍的篇幅、輕鬆幽默的風格，精準契合了現代觀眾的觀劇需求，難怪短劇《還珠》被不少觀眾視為情緒上的「解壓神器」。

短劇《還珠》劇照（微博@短劇還珠）

有些笑點的設置頗具巧思

比如景淵和五阿哥比武，皇上在一旁畫了一副兩隻鹿打架的圖，非常搞笑。實際上這是一幅真實存在的畫作，名為《多祿圖》，是乾隆在避暑山莊觀察兩隻鹿打架之後畫出來的作品。不了解背景的觀眾可以直觀感受到笑點，而懂行的觀眾更是會心一笑。

還有古今錯位帶來的反差萌

如林歲歲作為現代頂流女星與古代宮廷規矩的格格不入，催生大量幽默情節；對行業套路的自嘲解構，如林歲歲吐槽影視劇戀愛套路，讓觀眾產生強烈共鳴。

更有當下觀眾才能看懂的搞抽象、「神轉折」

如在第7集裏，眾人齊聚漱芳齋吃燒烤，小燕子腳下一滑，將手裏的食材拋到空中，永琪卻扔出籤子將它們串成一串，具有一種魔性的喜感，完全不按套路出牌。

看着屏幕上飄過的「五阿哥可以去燒烤店打工了！」之類的彈幕，就知道觀眾確實對上了這部劇裏的搞笑頻率，看懂了這份抽象。

更重要的是，在劇中能看到一種未經修飾的活人感

穿書之後，林歲歲先解救小燕子，又全力守護紫薇，她內心雖渴望回歸現實，外界又面臨皇后等人的重重壓力，卻始終懷抱一顆熾熱坦蕩之心，最終為自己闖出了一條通途。有觀眾感嘆道：

笑着笑着，就從林歲歲身上看到了自己曾經的影子。

這份共鳴，真切而動人。這種巧思與活人感兼具的笑點設置，讓觀眾在追劇過程中樂不可支，實現了情緒的有效釋放，不愧「減壓喜劇」之名。

群像戲有感染力，主角團個個鮮活

如果說IP情懷是短劇《還珠》的敲門磚，喜劇元素是加分項，那麼富有感染力的群像戲，才是讓觀眾真正「上癮」的核心原因。

新角色林歲歲與景淵形象立體飽滿

林歲歲作為大明星穿越成「還珠宇宙」裏的宮女，這種從頂流到NPC的落差，讓她的內心充滿了不甘和失落。為了重返現實，她竭盡全力修復劇情線，小燕子、紫薇等人最開始對她來說是達成目標的工具，但是在和這些「兒時玩伴」交往的過程中，林歲歲又處處維護她們，展現出善良細膩敏感的一面，最終在回歸現實的救贖之旅中重新找回自我。

景淵這個角色因林歲歲而生，可並非任人擺佈。他心思縝密，外表沉穩，內心卻隱藏着深情。從初時的「殺神酷吏」，到被林歲歲的真情逐步感化，再到驚覺自身世界原為話本後執着求證——景淵這個力求真相、只求真心的立體形象，由此深入人心。冷麪示人是景淵自我保護的偽裝，熱情如火才是他的底色。

原IP角色在短劇中魅力依舊且有所發展

小燕子俠肝義膽、古靈精怪，為朋友豁出一切；紫薇外柔內剛，成為推動劇情關鍵力量；御前侍衛爾康用情專一、臨危不亂；五阿哥永琪貴氣依舊，富有同情心與正義感。這些角色各自擁有閃光點與成長線，讓觀眾彷彿置身皇宮，與角色同喜同悲。

這些鮮活的角色有力推動了劇集的熱度不斷走高，口碑持續發酵，全網相關話題播放量破14億，說明《還珠》確實激發了很多觀眾的回憶和情懷。一方面是大量觀眾圓夢，終於能和「兒時玩伴」做朋友：「想當年，每天等着看漱芳齋的戲，一天只能看一集。現在我就身處在這裏，和主角團紅塵作伴，瀟瀟灑灑。」

另一方面則是現代思維的同頻共振，小燕子、紫薇等人嚮往自由、敢愛敢恨，活出了觀眾內心渴望的真實自我。

這部作品的推出，是芒果TV大芒劇場的一次大膽嘗試與成功突破。從內容打磨到製作升級，再到創新運營宣發，平台始終以敬畏之心對待經典，以創新之力擁抱時代，以優質作品回饋觀眾。

如今，短劇《還珠》的故事仍在繼續，未來的走向會通往何方？林歲歲和景淵等人的命運又將面臨怎樣的考驗？讓我們一起接着看。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】