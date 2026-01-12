瓊瑤劇男星下半身癱瘓26年後病逝　曾坐輪椅拍戲入圍金鐘視帝

台灣資深男星趙學煌在癱瘓病痛纏身26年後，1月10日凌晨病逝，享壽69歲，消息傳來令演藝圈合作過的親友感到悲痛、不捨。



2005年曾邀請趙學煌復出拍攝戲劇《再見，忠貞二村》的導演梁修身，稍早受訪時感嘆老友的離世，雖有萬般不捨，難過道：

也是一種解脫，他飽受病痛折磨、太太無微不至的照顧，我都看在眼裡，一路來真的辛苦了！

梁修身與趙學煌相識3、40年，早期在中視合作過多部戲劇。

資深男星趙學煌在癱瘓病痛纏身26年後，1月10日凌晨病逝，享壽69歲。（微博圖片）

趙學煌曾出演《再見，忠貞二村》提名金鐘視帝，及多部瓊瑤劇《望夫崖》、《鬼丈夫》等：

趙學煌2000年在北京車禍造成下半身癱瘓，之後因右脊神經病變影響嗅覺，視力亦嚴重衰退，但他始終堅強與病魔搏鬥，保有對演戲的熱情。

2005年，梁修身邀請趙學煌在《再見，忠貞二村》中飾演因八二三砲戰，導致半身不遂的連長，更一舉入圍金鐘視帝，足見表演功力，雖未能如願抱回獎項，後來梁修身還特別訂製獎座，頒給心目中的男主角趙學煌。

與好友的過往，梁修身特別提到趙學煌拍《再見，忠貞二村》時，每天都由妻子蔡秋蓉推輪椅帶去拍戲，

最偉大是他的太太，不但要照顧生活起居，還要維持家計，那是多大的耐心與毅力，這樣的義無反顧，最讓人敬佩。

接到好友離世噩耗，梁修身感嘆身體不由自主顫抖發冷，直言留在回憶裡的都是美好的事，趙學煌走了，祈願好友「一路好走」，祝福家人照顧好自己。

