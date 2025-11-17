台網紅館長反擊前員工爆料　怒斥是「恐嚇集團」勒索金錢百萬計

網紅館長陳之漢近日深陷前員工爆料風波，遭昔日同事「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒與主管小偉指控性騷擾、投資內幕等多項不法行為。



對此，館長11月16日晚間再度開直播反擊，公開與李慶元的對話紀錄，指控3人多年來不斷向他借錢、恐嚇勒索，甚至連多輛名車都是由他代買，痛批對方才是真正「恐嚇集團」。

館長表示，這3名同事長期以情緒勒索與威脅方式向他索取金錢，從生活花費到家庭支出幾乎全倚靠公司負擔：

3個人一個月開銷就有100萬（台幣），薪水4、50萬，老婆小孩也來我家領薪水，5台車裡面還有保時捷、奧迪。

他更指出，如今指控他性騷擾的前員工，開的正是他替對方買的奧迪。

他透露，約2、3個月前對方又以買車、領薪水未被批准為由提出威脅，一邊揚言公開性騷擾指控，一邊又傳訊要求借錢。館長強調，公司帳目出款必須簽名，但李慶元卻刻意拒簽，反以語音訊息恐嚇：

栽贓嫁禍、NTR、陽痿…...什麼都講得出來。

台灣網紅館長陳之漢（Facebook@飆捍）

館長也稱，3人在公司內部惡名昭彰，曾對同事大吼大罵、吐檳榔汁、砸煙灰缸，導致多名員工被迫離職：「全公司都討厭他們」。

他表示多年來替對方處理外界爆料、善後無數，但如今決定全面「資源回收」，不再讓對方予取予求。館長強調，目前已委任律師與李慶元聯繫，手上握有完整證據與人證，若對方不還錢：「法院見」。

