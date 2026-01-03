阿姐級主持被爆「車內激戰男伴」經理人也在場：狂踢椅背差點車禍

過去以開朗形象、幽默主持風格深受觀眾喜愛的韓國綜藝天后朴娜萊（朴娜勑、박나래），近期深陷欺凌醜聞與非法用藥爭議，人設徹底崩壞。



而近日「職場欺凌」再傳出新的控訴內容！根據韓媒《韓京網》與《每日經濟新聞》綜合報導，朴娜萊的前經理人們於2025年12月底正式向勞動部提出申訴，指控其利用職場優勢地位，對下屬進行極其惡劣的欺凌行為，其中還涉及「車內不雅舉動」，細節曝光後，讓人更為震驚。

韓國綜藝天后朴娜萊（左）醜聞、官司纏身，目前已全面停工。（IG@wooju1025）

後座激戰不顧司機 經理人控「視覺與聽覺的暴力」

報導指出，根據經理人提交給首爾地方僱用勞動廳的陳情書顯示，去年 12月在移動車輛中，朴娜萊與一名男性在後座進行「特定親密行為」。當時前座的經理人被迫在密閉的車室空間內，全程「強迫性」地接受視覺與聽覺的衝擊。

經理人憤怒表示，身為勞方在載送途中根本無法逃離工作崗位，朴娜萊此舉已嚴重構成職場欺凌。更誇張的是，控訴內容提到朴娜萊在過程中動作過激，多次猛力踢向司機座背，導致車輛劇烈晃動，讓正在開車的經理人感到極度恐懼，險些引發連環車禍。

職場欺凌、代開藥方、非法醫療 黑料連環爆！

事實上，朴娜萊的麻煩不止這一樁。前經理人們加碼指控她長期「耍大牌」，不僅積欠工作津貼，甚至涉及要求他人代開處方箋，以及接受「注射阿姨」的非法醫療行為。針對相關爭議，前經理人已向首爾西部地方法院申請對朴娜萊名下位於梨泰院、價值約1億韓元的房產進行假扣押，並已獲得法院准許。

隨後，經理人方更以「特殊傷害」、「誹謗」及「違反資訊通信網法」等罪名正式向警方報案。昔日的「綜藝女王」如今在法律面前顯得狼狽不堪。

全面停工！朴娜萊反告「勒索」 司法戰全面升級

面對排山倒海的負面指控，朴娜萊目前已宣布全面中斷演藝活動，並確定從自其常駐的人氣節目《我獨自生活》、《驚人的星期六》中正式下車退出。

針對經理人的爆料，朴娜萊方也採取強硬手段反擊，已向首爾龍山警察署對兩名經理人提起「恐嚇勒索」與「業務侵占」的訴訟。朴娜萊方主張，這些指控均為不實抹黑，意在索要高額金錢。目前勞動廳預計於本月中旬傳喚檢舉人進行深入調查。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】