Beyoncé和Rihanna有望「世紀復合」？傳為此事反臉　兩老公促和解

流行天后碧昂絲（Beyoncé）與蕾哈娜（Rihanna）曾是關係密切的摯友，但近年來兩人關係轉為微妙，外界形容已演變成「亦敵亦友」的狀態。



不過，兩人的丈夫饒舌天王Jay-Z與A$AP Rocky，近期正積極推動雙方重啟對話，希望促成和解。

據「RadarOnline」報導指出，有消息人士透露，Jay-Z與A$AP Rocky私交甚篤，對彼此間逐漸疏遠的「兄弟情」感到相當惋惜，而妻子之間的緊張關係也讓兩人頗為無奈：

他們真的很想念彼此的友誼，但現在老婆們已經無法像從前那樣相處，這讓事情變得很尷尬，因此他們決定設法促成一次和平對話。

不過，知情人士也透露，兩位饒舌歌手過去其實一直避免介入妻子之間的矛盾，「她們都是個性非常強勢的人，他們不想輕易打破現狀」。

最初，Jay-Z與A$AP Rocky曾希望兩位天后能自行化解誤會，但情況至今仍未改善。

消息人士指出，碧昂絲與蕾哈娜目前仍對彼此保持冷淡，甚至刻意避免同處一個空間。據了解，碧昂絲認為蕾哈娜背叛了她的信任，而「忠誠」對碧昂絲而言極為重要：

如果你對她忠心，她也會對你忠心到底；但一旦被背叛，她就不會再回頭。在某個過程中，蕾哈娜失去了這一點。

此外，報導指出，雙方關係惡化的關鍵因素之一，可能與蕾哈娜與荷里活八卦網站「Hollywood Unlocked」創辦人傑森・李（Jason Lee）的友誼有關。傑森・李過去曾公開發表對碧昂絲及Jay-Z不友善的言論，甚至在個人Podcast節目中聲稱掌握兩人「令人震驚的秘密」。

另外一名消息人士表示，傑森・李的言論問題在於，他並未提出任何可被具體反駁的指控，而是以暗示方式影射自己握有黑料，「這種說法反而顯得更加陰險。」對此，碧昂絲的發言人並未正面證實或否認兩位天后之間存在不合，但相關傳聞已在圈內流傳多時。

