滅門慘案電影陷授權爭議　當年倖存者9歲時中6刀　曝辛酸坎坷經歷

而當年在這場滅門血案中，唯一倖存下來的是林義雄的大女兒林奐均，長大後的她更在2004年獲得金曲獎最佳宗教音樂專輯獎，上台致詞時帶著笑容感謝，主持人陶晶瑩（陶子）提到她過往經歷更是忍不住哽咽。

林奐均是林義雄家滅門血案中唯一倖存者。（YouTube@ShengJu YANG）

林奐均在金曲獎獲得最佳宗教音樂專輯獎：

林奐均當年在一夕之間痛失奶奶與雙胞胎妹妹，那時9歲的她更是身中6刀重傷緊急送醫，經過搶救終於從鬼門關前救回來，案發時爸爸林義雄正因美麗島事件被羈押，而她在重傷復原後，隔年母親方素敏帶著她去美國重新展開生活。

之後林奐均在18歲時接觸了宗教，讓她重新找回愛與力量，更透過音樂的創作療癒了內心，2004年她以《你是我最愛》入圍第15屆金曲獎最佳專輯、演唱、作詞人、製作人，最後獲得最佳宗教音樂專輯獎。

林奐均開心上台領獎致詞，感謝她的信仰，還有丈夫：

You make me beautiful and strong（你讓我變得美麗而強大）。

最後也感謝爸爸媽媽，因從她小就愛在家唱歌，他們都很有耐心的聽。

之後主持人陶晶瑩做了一些補充說明，提到林奐均就是1980年林義雄滅門血案「那位歹徒狠狠的幾刀砍下去，倖存的小女孩」，當時心中有恨，為何歹徒要這樣對她，直到在18歲接觸了宗教，如今大家能看到她帶著甜甜的笑容上台，用熱情、用音樂繼續的活下去，這時陶晶瑩忍不住哽咽，而台下則響起掌聲。

