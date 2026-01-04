62歲女星曾遭親姊背叛慘賠千萬　窮到剩百元　靠商演變賣珠寶維生

2026年開年，歌手范怡文行程滿檔，從府城新年音樂會一路唱進台北專場演出，以音樂迎接嶄新一年。她1月3日登上2026府城新年音樂會舞台，1月31日還要在台北舉辦「玩家玩音樂」演唱會，為樂迷帶來不同形式的音樂體驗。



范怡文1月3日與交響樂團彩排，她第一次與交響樂團合作，現場龐大的樂團編制與層次分明的音樂，也讓她感受到前所未有的震撼與開心，直言：「唱起來特別過癮。」

新年音樂會中，范怡文除了獨唱《魂縈舊夢》揭開演出序幕，也與趙詠華合唱「這些日子以來」，並詮釋《你是我前世的知己》、《新不了情》等華語經典，以成熟低嗓在交響樂襯托下，唱出跨越年代的情感記憶。

范怡文的女兒近日返台與她一同跨年，然而整個1月行程緊湊，除了台南新年音樂會外，還需全心投入專場演唱會的準備，笑言暫時無法好好陪女兒吃吃喝喝、到處走走，只能把相聚的心情，化作舞台上的每一首歌。

范怡文在演藝圈多年，其實中間曾經淡出，她24歲那年轉戰服飾業，從台灣做到內地市場，規模愈來愈大，連新疆也有分店，資本額超過2億台幣（約港幣5000萬元）。不過公司最巔峰之際，她遭親姊背叛，一夕之間從千萬CEO變成鉅額欠款的債務人。

她曾說，當時巨變之下，員工資遣費和貨款後身上剩不到4百元台幣（約港幣100元），吃、住都靠朋友接濟，近幾年回歸歌壇，靠零星演出、變賣珠寶維持生活。

范怡文坦言，做服裝20年，雖然結果不盡人意，但都是自己很喜歡的事，從歌手到做老闆，必須不斷進步，喜歡變化和挑戰。

