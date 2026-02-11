59歲女星10度天氣著火辣「側腰挖空泳裝」登山　被路人認成啦啦隊

59歲女星胡文英擁有「美魔女」封號，凍齡外型與火辣身材早已成為話題焦點。



日前她才不畏低溫攻頂「小百岳」之一的草嶺古道灣坑頭山，近日再度挑戰自我，直接穿著泳裝現身太魯閣國家公園拍攝，超狂行徑立刻掀起熱議，甚至還被路人誤認成「啦啦隊」。

59歲女星胡文英擁有「美魔女」封號，凍齡外型與火辣身材是話題焦點。（FB@美魔女胡文英）

低溫10度照樣穿泳裝！美魔女現身太魯閣

從胡文英在臉書上分享的影片可以看到，當天她身穿一套純白色連身泳裝，設計相當大膽。斜肩式肩帶剪裁讓鎖骨線條一覽無遺，側腰大面積挖空，纖細腰身與平坦小腹完全藏不住，在山海景色襯托下更顯亮眼，完全看不出已年近6字頭。

胡文英透露，當天清晨抵達清水斷崖時氣溫僅約10度，冷風直吹。期間巧遇一對夫妻，其中先生一看到她便連連稱讚，不但驚訝她身材火辣，還忍不住追問：

怎麼都不會冷？是不是啦啦隊？

而且一連問了兩次。

面對這場突如其來的「誤會」，胡文英開心直呼：

OMG他絕對不會相信我的年齡，這簡直是至高無上的讚美，最美麗的誤會。

不忘幽默補刀：「但他居然敢在他老婆面前說，不怕回家跪算盤」，一番話笑翻不少網友，也再次證明她的好身材與自信魅力依舊在線。

