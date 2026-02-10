日本女偶像大雪天「僅著泳裝表演」遭網批虐待　官方急發聲明道歉

日本地下偶像Planck Stars成員愛成來來，日前受邀到札幌雪祭演出，卻在演出過程中突然脫下外衣，在大雪中僅穿著學校泳衣表演，此事引發網友熱議。官方9日也緊急發表聲明道歉。



綜合日媒報導，這場表演為札幌雪祭，在北海道札幌市大通公園等地舉行，Planck Stars也是表演嘉賓之一。8日愛成來來在大雪紛飛的舞台上，本來穿著的演出服裝帶有白色絨毛，不料表演沒多久便脫下外衣，露出學校泳衣和運動短褲，官方更在社群平台X上曬出相關的表演照片及片段，在網路上迅速引發討論。

愛成來來表演沒多久便脫下外衣，露出學校泳衣和運動短褲，在網路上迅速引發討論。（X@planckstars）

更多愛成來來照片：

+ 14

許多網友紛紛湧入貼文底下留言關心，

「看起來跟在寒冬裡游泳一樣冷……」

「這樣沒關係嗎？」

「看起來很冷……」

「大概都會凍傷吧。耳朵跟鼻子很重要啊～之前在外面工作了8個小時，耳朵跟鼻子真的很慘。所以一定要好好做好防寒措施。不然一旦出什麼狀況，處理起來會很麻煩的。」



甚至還有人直言，

「這就是虐待。」

「在這種極寒的天氣還這樣搞，事務所是腦袋有問題嗎！」



不過也有少部分粉絲對此表達讚賞，

「太厲害了！好感動！」

「很強！！」

「她非常漂亮。」

「真的很有毅力啊，不愧是她。」

「很有勇氣的行動呢。」



這樣的穿搭在網路上掀起輿論風波，官方昨天也緊急發布聲明道歉。聲明中提到，這個「驚喜造型」並未事先通知主辦單位，並表示愛成來來的行為是她本人自行判斷，並非本公司運營方強迫、指示或演出安排。

為防止這類行為再度發生，已經加強活動演出前的事前通知義務，亦強烈要求表演服裝的保暖性，對於造成其他人及相關單位困擾致上最深的歉意。更強調，「針對社群媒體上出現的各種意見，我們懇請大家避免對相關人士、活動主辦單位及成員個人進行過度的誹謗與中傷。」

Planck Stars官方聲明全文：

關於愛成來來以學校泳衣出演的致歉聲明



此次於「札幌雪祭 2026」活動期間，本公司所屬成員未事先向主辦單位報告，便以「驚喜造型」的形式穿著學校泳衣出演。由於當時的服裝與演出內容，對許多人士造成擔憂與不適，我們在此致上最誠摯的歉意。

關於本事件，該名成員的行為係基於本人強烈意願與自行判斷，並非本公司營運方的強迫、指示或演出安排。本公司平時即對於參與公共活動時的安全考量、社會觀感及法規遵循進行指導，並一再提醒注意，避免對活動及相關單位造成困擾或損害。

然而，最終仍導致外界誤解與批評，且未能在具有公共性質的活動期間事前防止可能被視為不適當的行為，對此我們作為營運單位，已深刻反省並嚴肅看待自身的管理責任。

目前，作為防止再發的對策，我們已加強活動出演前的事前通報義務，並且強烈要求在寒冷地點務必確實穿著保暖衣物。

此外，針對社群媒體上出現的各種意見，我們懇請大家避免對相關人士、活動主辦單位及成員個人進行過度的誹謗與中傷。

再次對於因本事件而感到不安或不快的所有人士，以及相關單位，致上最深的歉意。今後我們將更加徹底落實法規遵循意識，並以自覺的社會責任感持續進行各項活動。



Planck Stars 營運團隊



【延伸閱讀】前女團gugudan成員宣佈已「轉職當空姐」 獲網狂讚：氣質超適合（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

誰推薦李雅英捐給兒福？郁方怒轟「濫用台韓愛心洗白」想得美

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】