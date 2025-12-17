歌手被指騙未成年女粉開房致其精神崩潰　過去曾涉性騷擾女團成員

近日韓國網路社群出現一則長文，引發高度關注，一名女性網友發文表示未成年時期與一名男性友人單獨相處時，遭遇嚴重心理創傷及非自願的身體接觸，該事件對她造成嚴重影響，目前仍持續接受心理治療中，更曾因此想不開過，而該網友指稱的對象正是韓國饒舌歌手Owen Ovadoz。



據悉，Owen Ovadoz曾參加知名饒舌節目《Show Me The Money》第三、第四季，因節目曝光而打開知名度，而他一直以來因爭議言行成為話題焦點，發文者指出，事件發生於她未成年之際，為了看Owen的演出，晚上在外地等候，Owen曾要求她回家，隨後卻收到對方傳來酒店地址，以及已代為叫車的截圖畫面，並要求她直接搭乘計程車前往，她明確表示自己不需要協助，但最後仍在對方堅持下前往酒店。

韓國饒舌歌手Owen Ovadoz被指控，騙未成年女粉開房，對該粉絲精神造成嚴重影響。（Owen Ovadoz@Spotify）

Owen Ovadoz一直以來因爭議言行成為話題焦點：

+ 4

在房間內她多次遭遇自己不希望發生的肢體接觸，即使已經清楚拒絕並嘗試迴避，對方仍不罷手，直到朋友察覺異狀並報警後，她才得以離開現場。貼文也同時附上多張對話截圖證明所言不假，她表示目前案件已進入司法程序，但因為精神已經瀕臨崩潰，才選擇公開這一切經歷。

該網友強調，發聲不是要報復也不是為了攻擊特定人士，而是希望避免類似事件再次發生，希望相同的受害者不必因恐懼而選擇沉默，並懇請外界協助轉發，直言：

每天都非常痛苦，真的快撐不下去了。

而Owen Ovadoz過去被指對女團 LE SSERAFIM 發出帶有威脅意味的言論，也曾針對ITZY成員留真性暗示發言，似乎擋不住輿論，目前社群平台全數關閉，所屬單位也尚未針對此事件公開回應。

【延伸閱讀】韓影帝趙震雄涉性侵退圈 再被爆曾K房打人 苦主竟是這頂流男星（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

33歲正妹女星不藏了！公開出櫃認交女友 未婚已有3個小孩

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】