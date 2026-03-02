女星帶子女杜拜度假遭戰火波及　才曬紅色鏤空泳裝照　全家現況曝

艾莉絲（曾莉婷）2017年再婚英國外交官馬培迪，2022年舉家移居倫敦，日前趁農曆春節帶著兒子威廉弟、女兒梨梨醬赴杜拜度假，期間大秀紅色泳裝辣照。



怎料2月28日中東戰火升級，杜拜遭炮火波及，她1日晚間緊急發文報平安，透露一家人已安全返抵倫敦。

艾莉絲（曾莉婷）（IG＠iris_1221_lily）

艾莉絲2月27日在社群曬出多張海灘美照，身穿紅色細肩帶泳裝，低胸搭配交叉鏤空設計，豐滿上圍與深邃事業線一覽無遺，她寫下：

慢下來。遠離喧囂與瑣事。此時，只有陽光。

並打卡朱美拉棕櫚島私人海灘，看來相當享受假期時光。

然而隔日美國、以色列聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗隨後反擊，炮火波及波斯灣多國，杜拜也受嚴重影響、航班全面取消。艾莉絲1日在IG限動表示：

感謝各界的關心和慰問，我們一家日前已平安抵達倫敦，請不用擔心。希望戰火早日平息，願世界和平。PEACE AND LOVE。

艾莉絲先前透露，自己青少年時期讀了三毛《撒哈拉的故事》後，便對沙漠充滿好奇與幻想，覺得沙漠流浪生活有種「頹廢的浪漫」。今年大年初一她終於圓夢，帶兩個孩子前往杜拜沙漠冒險，親眼見到無止境的沙漠美景與黃昏夕陽，直言內心有說不出的感動。

