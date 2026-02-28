轉音小王子凌晨駕車打滑「旋轉3圈撞護欄」　急送醫嘆：今晚真衰

在《華人星光大道2》及《中國好聲音》有知名表現的38歲歌手葉秉桓，曾被張惠妹封為「轉音小王子」。



近日，他突在社交媒體Po出車頭被撞爛的照片，更連忙到台灣桃園醫院就醫、照X光。

葉秉桓凌晨出車禍，車頭擦傷嚴重。（Instagram@binghamyeh）

就醫掛急診照X光 曝傷勢報平安

葉秉桓前陣子才動完扁桃腺手術，回歸歌唱工作的他突在雨夜發生車禍，他無奈曬出被撞壞的車頭，大嘆「今晚真衰」，並還原經過，是凌晨行經國道北上打滑且連轉3圈。

他表示當下緊抓方向盤，但車內所有東西都起飛，連眼鏡都不見：「還好最後只是胸部挫傷，車爆了，人平安。」更前往桃園醫院掛急診照X光。對於粉絲關心，他苦笑說花錢消災，也說自己目前都好。

