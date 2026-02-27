女星生日體檢驚揭罹癌　僅覺疲倦竟擴散淋巴　自嘆「為什麼是我」

女星林欣霈出道多年，出演《真愛找麻煩》、《莫非，這就是愛情》等多部熱門作品為人熟知。



近日她登上《聚焦2.0》暢聊抗癌心路歷程，表示34歲那年決定送自己全身健康檢查作為生日禮物，沒想到竟意外診斷出惡性結節。

林欣霈（Instagram@verna_pei）

她坦言，體檢前只是覺得「非常累、很想睡」，沒有明顯不適，直到檢查發現多顆結節，且其中一顆已鈣化，醫生直言「不管結果好或壞都一定要開刀」，檢驗後更證實癌細胞已擴散至右側淋巴，只能連同部分淋巴一併切除。

回憶確診當下，堅強的她不想讓家人擔心，選擇獨自面對病情，看診、回診全程一個人完成，林欣霈直言最難熬的是那段等待開刀的日子，反覆問自己：

為什麼是我？

她形容那一個月非常痛苦，直到手術前一天才終於轉念「既來之則安之，來什麼就解決什麼。」而生病也悄悄改變了她的生活習慣，生在嗜辣的家庭，在知名拉麵店能吃到8倍辣的她，術後只能調降辣度，笑說「沒有辣就好像沒在吃拉麵」。

此外，林欣霈也被診斷出輕度脂肪肝，讓身形纖瘦的她相當意外，醫生則提醒脂肪肝與外型無關，飲食習慣仍是關鍵。身兼芳療師的林欣霈則分享自己的舒壓與養生方式，透過薰衣草精油嗅吸搭配簡單肩頸拉伸，幫助放鬆情緒與助眠。她平時以高蛋白與綠拿鐵補充營養，自嘲「少量多餐，只好靠補充」。

