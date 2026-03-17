短劇《在你眉梢種紅豆》劇情＋亮點　趙晴鄭業成擦邊床戲成話題

短劇為了留住觀眾，真是越來越拼了。在看芒果TV最新橫屏短劇《在你眉梢種紅豆》前兩集時，這句話在我心頭自然浮現。



這部劇不僅故事情節、人物前史、情感糾葛、笑點被塞得很滿，還呈現了一段愛慾氛圍滿分的床戲。

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演員的露膚度、親密接觸程度其實並不高，但視聽呈現和台詞對話精準踩中了偏好中式色氣美學的觀眾所有嗨點：從人物清醒到霧濛濛的眼神變化，肌膚相觸的特寫鏡頭，碎片式的親吻將落未落，半是克制半是繾綣，留足了可供延展的想象空間。在社交媒體平台上傳播數據最好、討論度最高的正是這一段。許多觀眾刷到切片後直奔正片，並被成功留住。衝着鄭業成去看劇的觀眾也沒有失望。長劇出身的鄭業成，雖然出演短劇，但表演狀態沒有降維，戲曲練就的身板和細膩的「眼技」一如既往。

《在你眉梢種紅豆》拿的是微短劇的網標，每集16—20分鐘，共24集。題材類型上，它是標準的古裝言情劇，帶了點志怪色彩。而在情感關係方面，它涵蓋了宿敵相愛、哨向文學、替身文學、強制愛、禁忌戀等多重元素。

（以下內容或含劇透。）

趙晴飾演的女主樑絳朱是半妖半獸的「玉腰奴」，而鄭業成飾演的男主沈謬是殺伐果決的權臣燕王。因十二年前的大規模流血衝突，朝廷與玉腰奴勢不兩立。絳朱是倖存玉腰奴一族中的老幺，而沈謬正是追捕玉腰奴的首領。不是你死，就是我活，要麼咱倆都死。絳朱與沈謬羅密歐與朱麗葉式的愛情如何走下去，是這部劇最大的懸念。

玉腰奴一族天生患有寒骨症，成年後需要將「相思蠱」種到「玉郎」體內，使其迷戀自己。每當月圓之夜，玉腰奴寒冷難耐，而玉郎會慾火焚身，需要通過同房來平安度過。絳朱在尋找童年救命恩人時，誤將相思蠱植入沈謬體內，於是兩人成為彼此的解藥。劇集開頭的親熱戲便由此而來。

這就是像哨向文學中「哨兵嚮導」的設定，互為解藥、互相吸引，誰也離不開誰。濃烈炙熱的情感便是這部劇最大的鈎子。主CP如此好嗑，副CP也不遑多讓。鄧孝慈飾演的沈玉衡是陰濕病嬌的皇太孫，傅冬暖飾演的秦昭華是清冷温婉的公主。昭華公主本是沈謬的未婚妻，兩人是名義上的侄子和嫂子，卻彼此相愛。反覆的曖昧推拉和心意確認，自以為瞞天過海的暗中勾搭，讓這對CP別具風味。

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總的來看，《在你眉梢種紅豆》是一部各方面都很優質的橫短，它像精品古言短劇的集大成者，吸收了過往同類型劇的長處，又幾乎完美避開了所有雷區，狠狠拿捏圈層受眾。但它也陷入了橫屏短劇的困境。

一來，短劇為了在開頭留住觀眾，不得不在開篇就鋪設大尺度奇觀畫面，無疑是三類主題——恐怖驚悚懸疑、暴力、性。對於古言劇來說，最有效的方式就是設置親熱戲。如果比較過去幾年爆款橫短開篇的親熱戲，就會發現尺度越來越大。

同為無糖文化製作的橫屏短劇，《虛顏》開篇的水池邊親熱戲，只是簡單貼身；《招惹》開頭上演的「小媽文學」，也只是攔腰親吻而已；到了《在你眉梢種紅豆》，男女主便是實打實的床戲了，動作越來越親密，氛圍越來越有色氣。

這也不是單一現象。1月小火一陣的現言橫短《熾熱吸引》，也是在前兩集便奉上了讓人臉紅尖叫的男女主肢體接觸。然而，當觀眾對短劇的親熱戲期待閾值被不斷拉高，橫屏短劇的親熱戲還要多「親熱」，才能留下觀眾？還要再增加吻戲和床戲的數量、提高演員露膚度、延長親密戲時間嗎？

二來，一部劇裏所包含的「嗑點」越來越多，CP亂成一鍋粥。這部劇在有意無意間營造了多種曖昧氛圍。心地善良的絳朱與昭華公主，跨越種族互相守護的情誼；年齡相仿的沈謬和沈玉衡，從敵對到重歸於好的叔侄關係，都在劇裏進行了氛圍感呈現。

這種呈現方式目的感很強，就像一條熱評說的那樣，「不知道觀眾愛看什麼，所以都拍了一下。」這種「力求每一分鐘都能留下觀眾」的努力，作為觀眾，我卻沒有被新穎CP吸引到的新奇，只有被套路精準設計的感覺。

三來，在劇作方面《在你眉梢種紅豆》已經是同賽道的頂尖之作，但從市場表現和話題度來看，它的熱度和討論度又不及同類型長劇和豎屏短劇。它可以是小而美的市場產品，但以小博大還是十分困難。難道這就是橫屏短劇的終極出路？

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