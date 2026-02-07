2026最期待中外電影盤點：周星馳女足/封神三/反斗奇兵5/蜘蛛俠4

經過2025年的大起大落，我現在看待中國電影市場的心態，像見慣了孩子成績起伏的家長一樣，淡定了不少。2020年之前，我們望子成龍望女成鳳，希望中國電影每年都上一個台階，督促它趕超北美，成為地球班裏的第一名。



2024年出現成績大滑坡後，我們有些破防，感覺這個號「練廢了」。然而，就在我們沒有抱着什麼期望地走過2025年才發現，原來它的頑強遠超我們的認知。這一年間，它取得了我們在年初想都不敢想的成績——年度票房達到518.31億人民幣，12.37億的觀影人次遠超北美的7.8億，高分佳作比往年都要多。

最終搶佔年度票房榜前幾名的影片，有一多半不是被給予厚望的頭部製作。「頭部」這個稱號，越來越需要靠自身口碑來爭取。因此，當我們展望2026年時，心態會平和、務實很多。年度票房會不會再破500億呢？不強求。會不會再出現100億票房的超級爆款呢？也不強求。放寬心態，2026年的驚喜，很可能不在當下的可預料範圍內呢。

2026年春節定檔影片陣容：

從今年春節檔的定檔影片陣容可以看到，國產影片已經不再強求檔期上的「升咖」。很多片方願意選擇更理性的避開繁忙時間出行。以往，春節檔相當於中國電影市場的決賽圈。在其它檔期，如暑期檔、國慶檔、賀歲檔等取得優異成績的導演、演員、IP，都希望能「升咖」到決賽圈裏去競爭桂冠。在春節檔裏取得過好成績的導演、IP，很少會選擇降到其它檔期。

今年最讓人意外的，無疑是曾在春節檔拿過一次冠軍、一次亞軍的賈玲，以及曾拿過一次季軍的文牧野，其導演新作《轉念花開》和《歡迎來龍餐館》都沒有強求留在春節檔。這說明，經過大家對這兩年各大檔期的市場觀察，越來越意識到作品與檔期匹配度的重要性。

跨年檔和春節檔傾向於喜慶、熱鬧氛圍的閤家歡；春節檔還特別依賴具有高國民度的演員；清明檔和五一檔可以上映相對嚴肅的現實題材；暑期檔對類型的融合與創新包容度高，且適合打情懷牌；國慶檔則對厚重的家國題材有加持。

這麼一分析就會發現，原本傳言來春節檔卻遲遲不官宣的三部備受關注的影片——《轉念花開》《歡迎來龍餐館》《澎湖海戰》，其最匹配的檔期都不是春節檔，而是分別為五一檔、暑期檔、國慶檔。

如果它們離開春節檔後，在其它檔期依然能取得亮眼的票房成績，那麼根據影片與檔期的適配度來避開繁忙時間出行，就會成為國產大片新的主流選擇，而不再像以前那樣，只要製作體量到了一定級別，就只能去擠決賽圈。

當然了，從決賽圈出來並不意味着就能對其它影片構成降維打擊。2026年伺機而動的野心之作並不少。比如轉型後一直很活躍，幾乎年年都有導演或監製作品與觀眾見面的陳思誠。他手上目前有《神探之痕跡》（張譯、馬麗主演）和《10間敢死隊》（楊超越、蔣龍主演）兩個項目。

前者改編自「七一勳章」獲得者、全國公安第一代刑事技術警察、中國首席槍彈痕跡鑑定專家崔道植的生平。後者為陳思誠首次涉足治癒系，講述因親人離世而自殺未遂的章小兵為償還債務，以護工身份進入10號癌症病房對患者進行「心理干預」的故事。這兩部作品都與陳思誠過往最成功的風格有所差異，顯然無法強求一個明確的票房期待，既可能是驚喜，也可能是驚嚇。

類似缺少明晰期待方向的新片，還有馮小剛導演的《抓特務》（雷佳音、胡歌主演）。它有着如果是你想看的樣子，你就看不到了的矛盾體質。

新片裏屬於創作者擅長的類型與題材，可以依據其過往作品來期待的，有周星馳導演的《女足》（張小斐、張藝興主演）、曹保平導演的《蠻荒禁地》（易烊千璽、段奕宏主演）、劉偉強導演的《克什米爾公主號》（陳坤、吳彥祖主演）、邢文雄導演的《特立獨行》（白敬亭、魏翔主演）、羅禮賢導演的《駕長車》（吳京主演）等。

新片裏屬於系列化續作或前傳，可以依據前作來期待的，有董潤年導演的《年會不能停！2》（張若昀、白客主演）、梁樂民導演的《寒戰1994》（吳彥祖、吳慷仁主演）、烏爾善導演的《封神第三部》（黃渤、於適主演）、郭子健導演的《怒火漫延》（劉德華、謝霆鋒主演）、蘇彪導演的《「騙騙」喜歡你2》（金晨、孫陽主演）等。

新片裏已經被國際電影節肯定過，可以依據獎項來期待的，有《長夜將盡》（上海國際電影節評委會大獎、最佳女演員獎）、《羅目的黃昏》（釜山國際電影節最佳影片獎）、《春樹》（東京國際電影節最佳導演獎、最佳男演員獎）、《生息之地》（柏林國際電影節最佳導演獎）等。這些新片雖然帶有一定的參考系，但它們是否是你個人的菜，還需要實際驗證。

2025年度，國家電影局共計發布了148部動畫電影的備案立項公示，高於2024年的127部和2023年的137部。備案單位中新出現了博納影業、大麥娛樂、華誼兄弟、百納千成、幸福藍海、正午陽光等十餘家傳統影視大廠的名字。頭部影視公司全面佈局動畫電影，已經是行業大趨勢。只不過鑑於動畫電影開發周期較長，目前能夠每年推出新作的只有華強方特、光線、追光等幾家資深廠牌。再加上日本引進片的閥門能否重開尚未知曉，就導致了2026年的動畫電影大概率無法延續2025年的強勁勢頭。

目前確切可期的國產動畫電影，只有不會缺席春節檔的《熊出沒》系列新作《熊出沒・年年有熊》，和不會缺席暑期檔的追光動畫所打造的《三國第一部：爭洛陽》。《熊出沒・年年有熊》繼續延續主角三人組，並引入玄幻神力設定，構建出全新的東方玄幻世界觀。《三國第一部：爭洛陽》隸屬追光規劃的「新文化」系列，由《長安三萬里》的導演謝君偉執導，講述黃巾起義後宦官掌權、秩序崩塌的局面下，曹操、袁紹、袁術、呂布、孫堅、劉備等亂世群雄圍繞洛陽展開權力爭奪的故事。

其它有望在2026年看到的國產動畫電影，包括程騰導演的《大唐妖探》和李夏導演的《狼魂少女》。兩位導演之前聯合執導了《姜子牙》，這次分開創作，不約而同地使用了「狼」作為主人公人設裏的重要標籤。

引進片裏能夠給予動畫電影支持的，主要是一些IP的新作。包括北美檔期4月3日的《超級瑪利歐銀河大電影》（Super Mario Galaxy Movie）、北美檔期6月19日的《反斗奇兵5》（Toy Story5）、北美檔期7月1日的《迷你兵團3》（Minions3）等。

皮克斯原創新作《狸想奇兵》（Hoppers）、迪士尼原創新作《魔咒》（Hexed）、索尼動畫原創新作《GOAT級神射手》（Goat），能在內地取得多少票房，都非常難以預估。鑑於待映新片數量有限，2026年很可能成為一個動畫電影的小年。不過這個小年，同樣很可能是最後一個。

荷里活電影憑藉《優獸大都會2》（Zootopia2）在2025年打破了內地不過10億票房的魔咒，也就拉高了人們對它們2026年表現的預期。

2026年也的確是荷里活疫情後最為發力的一年。不僅有《沙丘瀚戰：第三章》（Dune: Part Three）《復仇者聯盟：末日降臨》（Avengers: Doomsday）《蜘蛛俠：嶄新之日》（Spider-Man: Brand New Day）《飢餓遊戲：黎明收割》（The Hunger Games: Sunrise on the Reaping）這樣的賣座系列新作，還有真人版《魔海奇緣》（ Moana (Live-Action)）、新版《生化危機 (重啟版）》（Resident Evil (Reboot)）、新版《狼人》（Wolfman）這樣挖掘IP新價值的作品。

而引發特別期待的荷里活新片另有三部。其一是基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）如願以償地拿到奧斯卡後的首部新作《奧德賽》（The Odyssey）。影片全片採用70毫米IMAX膠片攝影機拍攝，講述奧德修斯（麥迪文（Matt Damon）飾）在特洛伊戰爭後十年的回家之旅。

基斯杜化路蘭在訪談中提到過此次創作的核心是：

那些如今由科學解釋的一切，在當時都被視為超自然現象。閃電、雷鳴、地震、火山噴發……對故事裏的這些人物而言，超自然的證據無處不在。它是他們日常生活中不可分割的一部分。

對於諾蘭的作品，我們可以不強求一遍看懂。

其二是賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的《極限返航》（Project Hail Mary）。對這部電影本身的介紹，不一定能勾起你的興趣，但對於它背景的介紹，肯定吸引你。它與科幻片經典之作《火星任務》（The Martian）一樣，都是改編自安迪・威爾（Andy Weir）的小說，且均由德魯・戈達德（Drew Goddard）擔任編劇。那種頗具紀實感的硬科幻，你還記得嗎？

其三是時隔二十年才迎來的續作《穿Prada的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2）。前作的編劇、導演悉數回歸，梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）等多位原班演員回歸飾演各自角色。角色和劇情延續第一部，安迪（安妮夏菲維飾）的職業生涯轉變及其時尚風格變化構成新的劇情懸念。前作是時尚與電影相結合的標杆，被後世眾多追求時尚感的影視作品競相模仿，也是眾多時尚達人的人生之作。全班底回歸，一定能力保標杆不倒、精神不滅吧。

對2026年的電影市場，我不再有樂觀或悲觀的二元化預期。畢竟，大眾現在都習慣了先觀望後進場。好成績是好作品應得的，差成績也是差作品應得的。成績的好壞，誰被高估，誰被低估，映後即見分曉。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】