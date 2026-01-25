短劇《打》以職業搏擊為主題成功跑出　巧妙善用豎屏特色拳拳到肉

2026開年的短劇市場上，闖入了一個異類。在大多數都市短劇還在依賴逆天外掛或顯赫家世來製造爽點時，這部劇卻選擇回歸最樸素的英雄主義——主角沒有任何神力加持，所依仗的唯有自己的拳頭和對公平正義的執念。正所謂，路見不平一聲吼，該出手時就出手。它就是由騰訊視頻出品，蔣成瀚執導、滕文濤編劇，舒童、史芮伊主演的《打》。



不依靠外掛，並不意味着不爽，相反，這部劇通過拳拳到肉的實戰搏鬥，巧妙融合了高燃復仇和温情救贖兩條敘事線，既為觀眾提供了新鮮刺激的感官體驗和情緒價值，也成功開闢了都市動作短劇的新範式。

市場數據也印證了這一嘗試的成功：《打》首日即登頂DataEye紅榜熱力榜TOP1，連續4天登榜，WETRUE藍榜熱度榜最高TOP1，連續3天登榜。

與此同時，這部劇在騰訊視頻站內也一舉斬獲豎屏短劇熱播榜榜首與豎屏短劇熱搜榜第二的佳績。

何以「打」動市場

一眼望下去，《打》是一次逆流而上的冒險。尋常都市短劇之所以要用逆天外掛和顯赫家世來製造爽點，是因為要滿足受眾對確定性和安全感的追求。在這個由爽點構築的温室裏，主角任憑旁人萬千算計，也絕不會吃虧分毫，一切盡在掌握。

但《打》無疑跳出了既定的敘事模板。主角韓川不過是一個落魄的前職業搏擊手，他的「金手指」僅限比常人硬一點的拳頭，但並非刀槍不入，他能輕鬆制服調戲便利店收銀員的毛賊，但面對訓練有素的職業打手時，往往會陷入雙拳難敵四手的險境，會流血，會力竭，甚至會因為被人從背後敲悶棍而狼狽倒下。

若論戰鬥力數值，韓川或許是無數都市短劇男主裏的吊車尾。但恰恰是這種不完美，讓《打》在市場上脱穎而出。它在劇作上抓住了爆款短劇的另一個本質：極致。

+ 1

在視覺呈現上，《打》最顯著的標籤是獨樹一幟的真實格鬥美學。區別於市面上常見的浮誇特效，這部劇回歸了都市動作劇拳拳到肉、招招兇險的實戰風格。從街頭搏殺到師兄弟的終極對決，劇中所有的動作設計都緊密貼合韓川「前職業搏擊手」的身份與失去女兒之後的情緒狀態。

在懲治便利店毛賊的一幕中，韓川的肌肉記憶被瞬間喚醒。閃轉騰挪、見招拆招，劇集巧妙地將便利店的搏鬥與職業賽場的角逐進行交叉剪輯。當下的狹窄過道與記憶中的寬闊擂台重疊，賦予了動作極致的節奏美感，也高效交代了角色的輝煌過往。

難能可貴的是，主創團隊拒絕了動作設計的同質化。場景在變，打法也在變，這種變化始終服務於人物的性格塑造，讓觀眾的腎上腺素持續在線。比如，當韓川為了尋找被擄走的女孩闖入枱球廳時，四周的球桌被鏡頭構建成了一座天然的「圍繩擂台」。每個人被擊退時都無法出界，只能在這個臨時性的封閉場景中廝殺。其中最到位的一處細節是：韓川擊倒一個偷襲者後，竟未趁亂補刀，而是如置身正規賽場般，一邊從容調整手中的武器，一邊等待對手起身。這一反常舉動，既是對戰局的絕對掌控，更將韓川骨子裏那份恪守規則的職業本能刻畫得入木三分，即便身處泥潭，他依然試圖用拳頭捍衛自己的秩序，贏得光明正大。

在敘事結構上，《打》也並非單純的打怪升級，而是構建了「高燃復仇+温情救贖」的雙線敘事。故事主線是韓川對抗黑惡勢力，暗線則是他作為父親和男人，如何走出賽場失利與喪女之痛，完成自我重建。雙線交織，使得劇情既有暴風驟雨般的節奏衝擊，又有直抵人心的情感深度。這種張弛有度的編排，讓「看打惡人的爽」與「看温情日常的暖」達成了平衡，為觀眾提供了豐富的情緒價值。在這一基礎上，主創團隊得以沉下心，打造出一幅立體豐滿的人物群像。

韓川是一個典型的「破碎英雄」，與我們印象中的短劇滿級主角相比，劇集有意削弱了他的主動性和侵略感，轉而重點刻畫他從頹廢、掙扎到覺醒、爆發的成長之路，這種完整且動人的角色弧光，精準擊中了觀眾對「人生谷底反彈」的深切共情。

而在韓川身後，陳楠與苗苗這對母女構成了他的守護之光。初見時，她們是照亮韓川世界的一束光，用善意將他從頹廢的深淵中拉回，填補了他內心的情感空缺。尤其是苗苗的純真，逐漸與韓川記憶中逝去的女兒重疊，徹底點燃了他的保護欲。

《打》陳楠與女兒苗苗（獨舌短劇）

曾經，是母女倆將韓川從黑暗中拉回；後來，為了保護她們，韓川毫不猶豫地衝入另一種黑暗。這種非血緣的親情羈絆，成為了全劇最温暖，也最堅不可摧的底色。

更令立意升華的是，《打》還將鏡頭對準了更廣泛的平民英雄。面對苗苗被黑惡勢力劫走的絕境，單靠韓川一人孤掌難鳴。是誰站了出來？是平日裏不起眼的出租車司機、外賣員和保安。

他們在關鍵時刻挺身而出，利用職業之便探得對手藏身位置，為韓川提供了破局的關鍵線索。這一筆觸，將主題從個人復仇推向了社會共情，正所謂正義並非孤勇，善念自有迴響。

豎屏美學的降維「打」擊

除了創作層面的硬核，《打》在製作維度同樣完成了一次徹底的視聽升級，其中最令人驚豔的，是對豎屏美學的進階式運用。

+ 3

一方面，製作團隊極度放大了豎屏畫幅「離觀眾更近」的天然優勢，通過精準的運鏡與音效設計，將動作場面的臨場感與衝擊力推向極致。比如，在韓川與幕後黑手秦剛的初次交鋒中，面對後者突如其來的試探，韓川下意識地抬手格擋、退後防禦。單這一個動作，就把豎屏的特寫優勢發揮得淋漓盡致：肌肉的緊繃、招式的拆解近在咫尺，帶來一種令人屏息的生理性壓迫感。

另一方面，創作者拒絕了流水賬式的鏡頭語言，在有限的方寸畫幅中，極力拓展訊息密度與敘事隱喻。最典型的一幕是，韓川誤以為苗苗遇害，他冷冷地拋下一句狠話：

既然苗苗已經死了，那接下來，你們就各憑本事活吧。

伴隨着這句狠話，鏡頭從俯視全景緩緩向下、向前推進。屏幕構圖隨之發生微妙的變化。原本是韓川與反派對峙共存的空間，隨着鏡頭的逼近，反派被逐漸擠出畫幅，最終畫面中只剩下韓川一人。這就是典型的鏡頭參與敘事，在韓川還未動手之前，鏡頭就已提前暗示了對手的結局。

市場獎勵敢於「打」硬仗的人

事實上，如果我們將視線拉高，就會發現《打》的脱穎而出絕非偶然。同在騰訊視頻播出的短劇中，曾出現過不少被市場認可的爆款佳作。

在年代劇領域，《重返八零共白首》曾以累計超1148萬的熱力值穩居DataEye熱力榜TOP1，連續上榜8天，同時獲得WETRUE投放熱度榜TOP2，展現了深厚的情感穿透力。

喜劇層面，輕喜穿書劇《方夏》創造了騰訊視頻豎屏短劇的歷史最高熱度（17587），開播首日達成爆劇成就，開播6日即解鎖了豎屏短劇S+激勵，還登上DataEye熱力榜TOP13，WETRUE短劇榜TOP9，全網話題聲量破6億+。

愛情劇方面，由余茵和黑澤主演的《暗戀竹馬第七年》首播熱度突破15000，全網話題聲量達4億+，以「愛與成長」為主題，上演暗戀天花板，打造了現代偶像情感範式。

還有《隱秘的ID之天價打賞》作為首部經偵題材短劇，以專業性和現實關照，實現主流價值與市場熱度的統一，上線後首日話題播放量即突破1.84億，並登上微博熱搜主榜TOP3，抖音熱搜主榜TOP29。

從深情懷舊到腦洞輕喜，從硬核經偵到如今《打》的熱血動作，這些作品所取得的成績意味着，騰訊視頻已在豎屏短劇領域建立起一套成熟的孵化體系。無論是追求持久熱度的長尾之作，還是主打多平台滲透的破圈佳作，亦或是追求首播即爆的強情緒作品，都能在平台的精準佈局下找到最佳路徑。

這套打法，實際上根植於騰訊視頻短劇的四大戰略支柱：

第一，全流程深度參與，從源頭鎖定精品基因。騰訊視頻建立了從選題策劃、劇本開發到製作落地的全流程把控機制。專業責編團隊與一線製片人緊密協作，確保每一個項目在誕生前都經過充分的市場論證與精心的內容雕琢。

第二，深耕多元土壤，拒絕內容同質化。眾所周知，騰訊視頻始終堅持做「難而正確的事」，在短劇領域亦是如此。《打》在硬核動作領域的成功開拓，與《重返八零共白首》《方夏》《隱秘的ID之天價打賞》等作品共同構成了一個類型豐富、健康繁榮的內容生態。這證明了平台具備了持續孵化不同類型標杆作品的能力，而非依賴單一的爆款路徑。

第三，堅持精品為王，製作為核。無論何種題材，高標準的劇本、製作和表演始終是核心門檻。《打》之所以能實現動作設計與情感內核的並重，正是這一理念的生動體現。

第四，運營、營銷、發行全鏈路聯動。基於不同劇集的特質，騰訊視頻實施差異化的運營宣發策略。這種精準敏捷的打法，既能支撐如《方夏》般的首播即爆，也能助力短劇的長線破圈，形成了爆款接力、熱度不斷的良性市場局面，最大化了每一部優質作品的價值。

市場會獎勵每一個敢於打硬仗的人，希望未來的短劇市場，能夠不斷湧現像《打》這樣具有創新精神和品質野心的作品，也希望騰訊視頻能夠堅持多元化、精品化的內容戰略，構建一個類型豐富、品質上乘、價值引領的短劇內容生態，持續為觀眾帶來驚喜與感動。

相關閲讀：短劇App派2025年成績表 它憑44億點擊登頂 女主為交房租拍短劇

+ 14

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】