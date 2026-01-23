長路初心｜如短劇版《人民的名義》　「霸總」劉蕭旭演反派成亮點

反腐劇的受眾基本盤一直在。這是在看過88集的豎屏短劇《長路初心》後，翻閲評論區的第一感受。



有人稱讚它的真實，將體制內特權亂象、人性的黑暗複雜拍得十分到位；也有人盛讚演員劉蕭旭的可塑性。以往以「霸道總裁」形象深入人心的他，此次挑戰反派角色，表現令人驚豔。而更多的，是一種對短劇出現反腐題材的喜悦情緒。

九年前，55集的《人民的名義》成為年度爆款，成為反腐題材劇的標杆；九年後，當它的故事內核以短劇的形式再度呈現時，我們會發現，即使講述形式變了，它所提供的情緒價值，依然有效。

《長路初心》由劉蕭旭、吳剛、楊懿等主演，1月10日警察節當天在紅果、抖音上線。就在1月13日，它以5542萬的紅果熱度值進入DataEye的短劇紅果日榜，位列第21名，是榜單上唯一一部反腐題材劇。

有「達康書記」坐鎮，《長路初心》的反腐味一下子就正了。儘管如前所述，它在氣質上容易讓人聯想到短劇版的《人民的名義》，但它並非是對長劇的簡單復刻，而是精準把握並回應了觀眾對於「反腐」題材最核心的情緒期待。

看反腐劇，看的是什麼？是人性，是體制內特權亂象，是邪不壓正。短劇也可以很好地刻畫一個完整的人。

在男主楚深陽（劉蕭旭 飾）身上，人的慾望和善變體現得淋漓盡致。楚深陽是這部劇最大的反派，有着完整的人物發展弧線，人物形象甚至有比拼長劇的質感。

故事從中年的楚深陽被抓受審的回憶展開。從人設和墮落路徑看，楚深陽像是《人民的名義》中的祁同偉、《狂飆》中的高啟強與《歲月》中梁致遠的綜合體。

楚深陽本是出身底層、前途光明的青年才俊，在大學時期還與朋友們有「政法三劍客」的稱號。但因仕途受挫和同輩競爭的壓力，內心逐漸失衡。

男主楚深陽（《長路初心》截圖）

從意氣風發的大學生，到體制內被碾壓的牛馬，到放棄尊嚴與愛情的鳳凰男，再到為了利益不擇手段的舔狗，最後到大權在握、心狠手辣的上位者，他的每一次轉變都有關鍵事件推動，人物形象飽滿。

劇本的設計具有對稱性美感，尤其是在飯局、高檔俱樂部分別設計了兩場戲，前後形成鮮明對比。

楚深陽第一次參加飯局時才20多歲，還只是普通科長，雖因與處長女兒林思佳（佟雨蒙 飾）傳出緋聞，被「懂事的人」帶去見世面，卻仍戰戰兢兢、如履薄冰；但在第二次飯局戲中，30多歲的楚深陽已升任局長，稍有不順便大發雷霆。

楚深陽大發雷霆（《長路初心》截圖）

楚深陽第一次去高檔俱樂部，被富商張少偉半拉攏、半脅迫，是煙都不敢抽一口的規矩人；而再次出現在俱樂部，他已是住建局局長，與張少偉一起，對正義的審批科科長楊正亮（星瀚 飾）設下鴻門宴，並最終指使張少偉的表弟張德彪，殺害了這名無辜的幹部。

楚深陽第一次去高檔俱樂部。（《長路初心》截圖）

有意思的是，劇集對楚深陽的人性掙扎也刻畫得頗為出彩。

第一次收到三百萬賄款的時候，楚深陽是慌的，因為他拋棄原配，本意只是想在體制內順利晉升，並不想成為貪官。被迫收下這筆鉅款後，他驅車十五公里至城郊，親手埋在地下。

埋完後，他在車內崩潰嘶吼。自此，那個充滿理想抱負的青年，一去不復返。

楚深陽在車內崩潰。（《長路初心》截圖）

值得一提的是，雖然是短劇，但對他的來時路刻畫得非常嚴謹。

從他第一次公務員考試落選，對着當時的女友砸電腦開始，就能看出，楚深陽的底色就是捧高踩低的小人，他貪戀權力、財富、名利，拋棄原配，害死岳父，與資惡勢力同流合污，縱容他們作奸犯科，害死審批科科長，害死同學的父親……一切都是他自己的選擇。

楚深陽一步步走向深淵：

體制內特權亂象，體現在人物精妙的台詞對話之中。

楚深陽的第二段婚姻，曾引起身為領導的第二任岳父的不滿。在明面上，岳父沒有給予他任何幫助。但岳父對楚深陽說了一段意味深長的話：

主觀上我不能對你的工作有任何幫助，但從客觀上來說，你的確也得到了我的幫助。

深層意思不言而喻。作為領導的女婿，他在單位自然是一路綠燈。

邪不壓正的戲份，由有紀檢委「黃閻王」之稱的黃明海（吳剛 飾）與楚深陽在紀檢委工作的同學龐姝（楊懿 飾）承擔。

吳剛在劇中的戲份雖然不多，但每次都是有效出場，如定海神針般穩住了劇情基調。觀眾非常驚喜於吳剛與劉蕭旭的對手戲。長劇演員與短劇演員的碰撞，不僅增加了新鮮感，還提高了短劇整體的表演質感和敘事厚度。

以後長劇老戲骨+短劇人氣演員的搭配，可能會火。

吳剛在居中飾演黃明海。（《長路初心》截圖）

除了以上提到的反腐劇精髓，《長路初心》另一引發當下觀眾強烈共鳴的點，在於它對「小人物處境」的真實刻畫。

前期楚深陽在同學聚會上被輕視、在單位被無視、出事被推出來頂鍋等情節，都引起了極大的共鳴。某種程度上，這種對小人物處境的共鳴，甚至超過了對正義的嚮往。

龐姝的父親龐萬山，是蒼州省東海市發改委辦公室主任。當她審訊楚深陽時提及「自己的成功都靠自己努力」「聰明、勇敢、踏實肯幹就能步步高升」時，高贊熱評都幾乎清一色地表達了反諷。

網友點出劇中部分情節脫離實際。（獨舌短劇）

這一點不能不引起創作者注意。時代情緒在變化，關注的焦點也在隨之發生改變。

短劇的一條新發展路徑，就是講長劇不容易講出的故事。所有稀缺題材都值得用短劇的方式再講一遍，《長路初心》作出了很好的示範。

