25歲陸網紅爆長期熬夜直播代價大　被診斷卵巢早衰曾「肛裂」出血

25歲大陸網紅「安靜公主」健康亮紅燈，她在近期直播中坦承，如廁時出血而就醫，竟是「肛裂」！



她本想更進一步詳細檢查，但醫師評估其身體機能因先前手術及作息不規律而過於虛弱，建議暫緩胃鏡、腸鏡等侵入性檢查，並要求其強制休養至少兩周。

25歲大陸網紅「安靜公主」在近期直播中坦承，如廁時出血而就醫，竟是「肛裂」。（微博圖片）

更多「安靜公主」照片：

+ 9

「安靜公主」2025年因腹部12公分的良性腫瘤，接受多次開腹手術。體重曾一度降至42公斤，並伴隨低燒、耳鳴及喉嚨不適等後遺症。

儘管術後身體尚未完全康復，她仍維持高強度的工作模式，平均每日睡眠時間不足5小時。而她長期熬夜，作息紊亂導致其內分泌系統嚴重失調。安靜公主證實，已停經長達9個月，診斷出「卵巢早衰」，她目前正服藥調理。

安靜公主在社群平台上以自身案例提醒大眾，長期通宵直播與缺乏睡眠對生理機能造成的損害不容忽視。她直言，即便年輕也應重視身體發出的警訊，避免過度耗損健康。

【延伸閱讀】《新桃太郎》女扮男裝童星林小樓現況曝光 早年拍打戲太多種病根（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

擁1760萬粉絲、曾登《富比士》 阿嬤網紅 Lynn Yamada Davis 驚傳病逝

丹妮婊姐宣告結婚！「1舉動」惹怒媽媽 爸爸竟在群組PO圖

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】