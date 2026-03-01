楊洋新劇陷多重醜聞！服飾模仿日本、演員受傷強行復工惹網民怒轟

內地男神楊洋日前與導演費振翔合作新劇《不讓江山》，未料開機即陷入多重醜聞。除了被指服化道充斥「倭風」日本元素外，更爆出劇本「魔改」。楊洋因手部骨折未癒被要求緊急復工，引發粉絲抵制。



楊洋新劇《不讓江山》遭網民抵制。（網上圖片）

造型被指高度復刻日本大河劇

楊洋在劇中的多款造型惹起極大爭議，其中學院服被指模仿日本武士禮服「紋付羽織袴」，束帶方式與和服如出一轍，甚至道士裝也被批評極像日本僧侶。網民直言此類設計與漢服美學背道而馳，怒斥劇組「其心可誅」。更有網民翻出導演費振翔曾於1982年中日友好大會表演，質疑其文化立場存在「以倭代華」的嫌疑。

楊洋在劇中的多款造型被指模仿日本服飾。（微博圖片）

劇集演員造型被指模仿日本造型。（微博圖片）

男主人設慘遭系統性削弱

除了造型崩壞，劇本亦被指出現「陰陽劇本」現象。原著中楊洋飾演的「李叱」本是智謀無雙的草根梟雄，網傳劇本卻將其醜化為「不學無術」的莽夫，甚至連劇名核心台詞「不讓江山」都被移交給他人。而男二翟子路因是出品方藝人，被指瘋狂加戲，多集戲份佔比竟超70%，但劇組對此發佈聲明否認「陰陽劇本」。但有網民發現原著作者知白取關劇組的官方微博，僅保留對楊洋的關注。

楊洋粉絲發圖控訴、抵制劇組。（微博圖片）

骨折未癒即被緊急召回

最令粉絲憤怒的是劇組不在乎楊洋的健康情況，楊洋於訓練時不幸左手骨折，開機時手部仍明顯腫脹。雖然劇方聲稱「將演員健康置於首位」，但楊洋獲批5天病假治療，僅休養3天便被緊急召回復工拍攝高強度打戲。