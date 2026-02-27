《新桃太郎》女扮男裝童星林小樓現況曝光　早年拍打戲太多種病根

林小樓當年憑電影《新桃太郎》一片聲名大噪，童星出身的她，演過的作品不計其數。



但早年拍武打戲也讓她的身體落下病根，考慮找醫生評估，看是否需要開刀一勞永逸。她也渴望擺脫本土劇演員的標籤，有機會能參與串流平台的影集，就算是客串也無妨。

爆紅卻被定型常被邀請演男生 直至遇到這名導讓她回歸少女：

+ 7

林小樓在《新桃太郎》中反串演出小男孩，該角色在80年代大受歡迎，但她的戲路也因此受限，找上門的角色大多都希望她演男生：

所以我很難轉型，後來慢慢地，我接觸了大愛劇場一些角色，才讓製作人發現林小樓也是個女生啊，我覺得是時間讓我可以轉變方向。

她感謝導演朱延平，找她演出電影《泡妞專家》，她在片中和蘇有朋配對談戀愛，總算還她少女本色。

她近年在不少台灣本土劇中露臉，回想從前拍8點檔同時還跑南部的戲，拍到3天3夜無法休息，她哀求經紀人想回家洗澡小睡，「他說沒辦法讓我回家，因為本子寫出來了，有你就是要拍，我當場就哭了，太可怕了，我覺得這樣不要命的工作，已經影響到健康」，她表示因為脊椎變形，導致她的下背突出，半夜會被痛醒，「躺不能躺久、坐不能坐久，站也不能站久，前陣子我的感覺就是，痛不欲生」。

她考慮動刀，一勞永逸，現在她和新的經紀公司日天昊娛樂合作，期盼之後的演藝事業能有新的突破：「台灣現在也很多很棒的影集，我希望自己能拍更多的優質戲劇。」她坦言目前處境就如同「影后」中謝瓊煖的角色，被貼上只能拍本土劇的標籤，「我不在意別人貼我標籤，我只覺得什麼戲我都喜歡演，不想被侷限只能演八點檔」，更表示，只要是好的劇本，什麼角色都來者不拒：

我就是精簡，接一些優質一點的戲，體力也能負荷，就算是客串都可以。

【延伸閱讀】小禎女兒Emma長大了！18歲亭亭玉立成「熱門商品」 追求者眾多

+ 8

延伸閱讀：

「大學生」男星實測超有效！刮刮樂這樣買一定中

選對人差很大！ 陳子玄情人節告白老公 甜認「餘生隊友是你」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】