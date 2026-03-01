啦啦隊2女神遭粉絲性騷　18歲Mega被開黃腔　朴恩惠手沾泡沫被舔

T1聯盟臺北台新戰神啦啦隊的18歲練習生Mega，身形苗條、臉蛋極具辨識度，颯爽舞姿收服不少粉絲。



近來她與粉絲們互動時，其中一名男性球迷突然發表帶有性暗示的冷笑話，Mega臉色瞬間大變，事情迅速在網上傳開，許多球迷和粉絲發聲嚴厲譴責該位球迷。

啦啦隊18歲練習生Mega（IG@megaaa_75）

Mega日前與球迷們玩起問答遊戲，氣氛本來充滿歡樂，卻有名球迷開黃腔，

沒有XX的熊是什麼熊？

並表示答案是「母熊」。

Mega聽完後表情轉為嚴肅，許多粉絲們也注意到她有些不悅，紛紛斥責該位球迷提問缺乏尊重，對年僅18歲的啦啦隊而言，已經構成言語騷擾，直批「越界」。

啦啦隊女孩遭騷擾的案例一再發聲，除了本土啦啦隊外，與Mega同隊的韓籍女孩朴恩惠，日前與YouTube頻道高級會員聚會烤肉，本想大秀調酒技術卻出包，弄得滿手泡沫，有名粉絲見狀猛然上前吸食乾淨，嚇得朴恩惠一時間無法反應，只能原地傻笑。

事後經紀公司OM啦啦隊娛樂公司（OM Just Cheerleader）氣憤怒斥粉絲行徑踰矩，粉絲也私訊表示歉意，獲得原諒，事情才劃下句點。

