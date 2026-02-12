64歲日本世紀賤男死性不改　涉餐廳強吻非禮兩女　19年第4度被捕

64歲日本男星羽賀研二以高大外型與立體五官活躍於戲劇與歌壇，但他的演藝生涯被卻充滿爭議，2007年曾涉入醫療公司未上市股票詐騙案，被判刑6年定讞，在沖繩監獄服刑。



最近二度捲入刑事案件，沖繩警方證實，他涉嫌在去年3月27日晚間在餐廳聚餐時，未經同意觸摸2名女子被捕，還親吻其中一人，以涉嫌猥褻罪將其逮捕。

據悉，兩名受害者分別為50多歲與30多歲女性，其中一名50多歲女性於去年8月向警方諮詢時，案件才正式曝光，為了不影響偵辦進度，目前警方未說明羽賀研二是否認罪，而這也是他19年來第4次被抓。

羽賀研二出身沖繩，為美日混血，1981年踏入演藝圈，1990年代他與名模梅宮安娜交往轟動一時，雖然遭到女方父親、資深演員梅宮辰夫強烈反對，2人仍高調相戀，甚至合拍裸體寫真集，相當大膽，不過最後仍於1999年分手。

他2019年因涉嫌妨害強制罪被捕，2021年出獄，曾在沖繩做過人力派遣的工作，並重返演藝圈，2024年曾在戀愛實境節目中與小41歲的女大生配對成功，一度引起話題，沒想到同年9月又涉嫌在建物所有權轉讓登記時，交了虛假文件，被愛知縣警方逮捕，最後在檢方保留處分下獲釋。

