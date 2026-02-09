主播界「峰不二子」爆電車遭陌生男緊貼壓身 崩潰發文：拜託不要
日本美女主播中川安奈，過去曾是日本國家電視台NHK人氣主播之一，擁有甜美長相與傲人上圍，被封為主播界的「峰不二子」。
即使她近年離開NHK成為自由主播，但依然活躍在各大節目。她近日在社交媒體發文，分享電車上讓她感到不舒服的行為，意外引發大批網友共鳴，有網友甚至怒喊：
那根本是性騷擾。
32歲的中川2月6日在X（前推特）發文表示，她搭乘擁擠的電車時，明明還不到必須緊貼他人的程度，仍能獨自站立，卻有乘客硬是整個人壓在她身上，彷彿把她當成靠背。她在文中無奈請求：「拜託別這樣了。」並附上兩個哭泣的表情符號。
該則發文立刻受到大批網友關注，許多人表示共鳴，留言分享自身經驗，表示：
「我也遇過」
「這種人會靠在別人身上滑手機」
「真的有這種人」
「我都會把他們甩開，明明有車內吊環，為什麼不抓？」
不少人也質疑，中川可能遇到性騷擾：
「對方一定是故意的」
「他認出妳才會這麼做」
「那是一種癡漢行為」
「妳遇到性騷擾了」
