女星遊美國「誤闖最兇禁地」　街頭遭恐怖人群圍觀：今晚會做噩夢

女星袁艾菲以節目《大學生了沒》出道，時不時會在社群媒體上分享日常生活。



近期與老公一起到美國時，卻因為「1個失誤」上演一段驚魂記，她事後形容，當下全身的毛細孔都在尖叫，更直呼「好想回台北！」

袁艾菲近期與老公一起到美國時，誤入名為「Queensbridge Houses」的車站，一出站只見滿滿的垃圾及玻璃碎片，還有一群恐怖的人。（IG@yuanlovefly）

袁艾菲與老公飛美國卻意外上演「驚魂記」

袁艾菲9日稍早在IG限時動態回憶，返家的途中誤入名為「Queensbridge Houses」的車站，一出站只見滿滿的垃圾及玻璃碎片，還有一群恐怖的人，夫婦倆無奈之下只好硬著頭皮快走，經過稍微陰暗處時，只見前面有群人，大人小孩都有，她形容「當下彷彿全身的毛細孔都在尖叫」。

袁艾菲誤入的「Queensbridge Houses」在1980至1990年曾因嚴重毒品與幫派問題聞名，現如今仍是美國重點治安熱區。（IG@yuanlovefly）

袁艾菲繼續說道，隨後便聽到那群人對她們大喊：「hey yo～～～」她頓時驚慌失措，心想「不可能欸！yo什麼啦！拜託不要鬧！不要關注我們！可以當我們透明人嗎！求你們了！」然而，在這樣的情況下，她認為，「這個真的無法正面走過去！絕對會GG！」

袁艾菲回憶全過程：好想回台北！

袁艾菲夫婦見狀後選擇立刻左轉，她隨後更提醒老公要保持冷靜，千萬不能看起來很慌張。話雖如此，早已嚇壞的她也直呼，「抱歉～臣妾辦不到啊！腿就自己嚇爛狂動，這個對高敏人來說太煎熬了！好想回台北！如果有什麼快步比賽辦在這裡！我一定勇奪第一名！」

從限時動態曬出的背景圖可見，當下天色昏暗，街上剩下零星幾盞路燈，只見一群人站在路燈下的陰暗處。袁艾菲也補充道，這張圖僅能還原真實情況的90％，當時街上的垃圾跟玻璃碎片還要更多，她心有餘悸地表示，

我覺得我今晚會做噩夢。

