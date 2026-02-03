法籍百萬網紅「酷」驚傳YouTube帳號被盜　MrBeast慘成「幫兇」

YouTube擁有228萬訂閱的31歲知名法國網紅「酷」，驚傳頻道「Ku's dream 酷的夢」遭駭客盜用。他焦急的在社群平台上發文求救，酷透露自己因點擊偽造的合作邀請函導致帳號被盜，目前正等待Google協助處理。



酷日前在Instagram限時動態上PO出一段自拍影片，緊張說道：

嗨各位，禮拜日好，我的YouTube被盜了，我的YouTube帳號掰掰了，有在Google工作的人嗎？好緊張喔！

百萬YouTuber「酷」賬戶如何一步步被盜用過程揭秘：

+ 9

接著他解釋，他因為收到一封顯示來自Adobe官方帳號的電子郵件，內容提及擁有4億訂閱數的知名YouTuber「MrBeast（野獸先生）」想找各地創作者合作拍片，由於寄件者旁邊有藍色勾勾認證標誌，酷就依照網站指示輸入自己的YouTube帳號和收到的驗證碼進行驗證，沒想到就失去YouTube頻道的控制權。

酷在動態中標註Adobe與MrBeast的官方帳號，氣得寫下：

你們到底在幹嘛！

他還不忘特別警告其他創作者：「如果有同行的話，千萬不要點這個連結，這個是詐騙。」希望避免更多人受害。

更多「酷」的照片：

+ 7

點進去酷的YouTube頻道可以發現，他的大頭貼已消失，不過影片目前都還在，該頻道共累積448部影片、總計5.7億觀看次數，目前仍正等待Google協助處理。值得一提的是，酷在去年推出中文競賽節目《中文怪物》，掀起百萬人次觀看熱潮，訂閱數也因此突破200萬，讓不少網友相當擔心若頻道沒盡快恢復，酷過往的心血恐消失。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】