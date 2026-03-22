以甜美外型、火辣身材爆紅的「國民女神」祈錦鈅，去年剛經歷與圈外老公離婚的低潮。



自爆紅以來，在網路上不斷受到「假奶、整形」等流言攻擊，19日下午發出長文，直球對決酸民。

「國民女神」祈錦鈅自爆紅以來，在網路上不斷受到「假奶、整形」等流言攻擊，19日下午發出長文回擊。（Instagram@maxinechiii）

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曬舊照撇清不實流言 從選擇沉默到勇敢發聲

祈錦鈅在文中感嘆，關於「原相機、零濾鏡、零修圖、修音、假奶 」的話題不知不覺吵了十年。她曬出10年前的清純舊照與現今做對比，證實身材與五官仍為「原廠」狀態。更火辣開嗆：

自卑長得難看沒實力就去整形，貶低我不會讓你更有價值。

回顧過去10年，面對惡意抨擊的祈錦鈅原以為清者自清，只要不理會輿論就能隨時間流逝。但隨言論惡意日漸狠毒，失望的祈錦鈅曾一度捲入情緒黑洞並淡出大眾視線。

然而，近期重回表演現場、面對面感受到觀眾的肯定與溫度，讓她本已「涼去」的熱忱重新被點燃。她感性表示，決定打這篇長文是為了記錄真實的成長痕跡，並拾起鮮活的回憶和成長的痕跡。

堅持腳踏實地 唾棄「黑紅」炒作

身為公眾人物，祈錦鈅強調自己始終腳踏實地，且「更唾棄黑紅、唾棄無才無德無天生無後天的廢物陷害炒作」。她表示分享照片美好是初衷，而非為了追求名氣或浪費社會資源。

文章最後，祈錦鈅堅定寫道：

不助長奸人歪風，不默許欺凌，便是我對此趟人生最好的回應。

她直言自己已從「分享的女孩」轉變為「懶得跟沒意義的人浪費我的用心」的成熟心態，直呼：「為了吵而吵太容易，可我不想爭論也不想吵」。

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