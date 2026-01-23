AV女優疑流出「無碼片」遭網瘋傳　本人回應：是私人影片已告律師

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

日本AV女優繪戀空（絵恋空）近日捲入「無碼片」爭議，網路上流傳她過去曾拍攝無碼作品，引發熱議。

對此，繪戀空20日發表正式聲明嚴正否認，強調相關影像並非作品，而是遭第三者非法流出的私人影片，目前已委請律師處理，呼籲外界勿再以訛傳訛。

繪戀空（IG@erensora_official）

更多繪戀空照片：

+17

繪戀空在聲明中指出，近期網路流傳的無碼影片與其AV女優身分無關，並澄清自己在正式出道前，從未從事過相關拍攝或活動，

所謂我曾擔任無碼片女優的說法，全部都與事實不符。

她強調，該影片屬於私人影像，卻遭人惡意外流，已嚴重侵害個人權益與名譽。

「迷你TikTok網紅」香川杏也拍日本AV惹熱議　150cm身高竟成賣點「御姐女優」無預警宣佈引退　日本AV生涯將結束　新動向疑曝光

對於事件後續，繪戀空表示，目前已與律師討論相關法律行動，將對非法散布影像的行為採取強硬立場，絕不妥協，同時也呼籲粉絲與網友切勿轉傳不實內容，以免造成更多傷害。

她也在聲明中向支持者致歉，坦言這起事件帶來極大困擾，

對於此次風波讓相關人士，以及一直支持我的粉絲感到不安與擔心，我由衷感到抱歉。

她表示，原本應該是透過作品與表現與大家見面，卻不得不以這樣的方式出面說明，內心感到相當遺憾。

【延伸閱讀】傲人身材女歌手RINOA震撼宣布出道拍日本AV：性慾太強無處發洩（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+18
大學驚見名模級老師　曾是林志玲接班人　因醜聞墮谷底現華麗轉身PTT爆紅大學美女球員「用手遮擋大尺度付費相片」曝光引網民驚呼日本AV女優川越鈴子推半裸寫真集　零下瞓雪地「騰騰震」畫面唯美

延伸閱讀：

米倉涼子涉毒被移送！遭搜大量毒品　檢方「怕她脫罪」求一罪名立案

「黑白大廚2」林盛根驚爆6次前科！4次酒駕又無照　慘被切割親上火線

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

AV女優
AV成人電影
美女
日本藝人動向
日本
聯合新聞網