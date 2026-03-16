男星爆隱婚生子兼出軌 工作室即闢謠 女方發鐵證挑釁：要告我嗎
撰文：聯合新聞網
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憑藉BL劇《逆愛》中「池騁」一角爆紅，成功躍升新生代流量男星的田栩寧，3月14日凌晨遭網紅「九成美」於直播中指控與其密戀兩年，更語出驚人表示男方「出軌且有孩子」，並公開一段親吻影片，震撼演藝圈。
針對此項指控，田栩寧工作室展現火速應對，在直播後12小時內即發布律師聲明闢謠。
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聲明指出，「九成美」所發表的言論純屬「不實信息與名譽詆毀」，已嚴重侵犯田栩寧的名譽權，工作室強調已委託律師團隊完成證據固定，將正式提告。
然而，面對工作室的法律通牒，網紅「九成美」態度依舊強硬。她隨即在微博發布最新貼文，直接點名反嗆：「你要告我嗎？」挑釁意味濃厚。
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此外，「九成美」直播間雖因違反平台規範遭封鎖，但她在爭議發酵後並未噤聲，反而加碼釋出多達45張Live動態照片，由於Live照片具備動態紀錄功能，較難後製，其內容真實性也引發網友熱議。
其實這並非田栩寧因演出BL劇爆紅後首次傳出戀情爭議，他之前曾公開捍衛清白，去年7月還聲明強調自己「單身、未婚且未育」。今年1月，他成功起訴造謠網友，令對方公開致歉。
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