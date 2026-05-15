LUNA SEA鼓手真矢追思會千人送別　愛妻石黑彩淚憶：我們命中註定

日本傳奇搖滾樂團LUNA SEA的鼓手Shinya（山田真矢） 於今年2月17日與世長辭，享年56歲。本月14日，親友與各界人士齊聚東京為他舉辦了一場隆重的追思會，現場聚集了包含其妻子、前早安少女組成員石黑彩，其他LUNA SEA成員在內的高達上千名弔唁者。為了彰顯Shinya生前的熱情與信仰，會場祭壇上特別陳列了他的三套招牌爵士鼓，以及一座充滿在地風情的神轎，以最符合他精神的方式送他最後一程。



日本傳奇搖滾樂團LUNA SEA的鼓手Shinya（山田真矢）。（IG@331shinya_）

LUNA SEA於2月23日深夜發公告，宣布Shinya（山田真矢）離世的消息。(官方圖片)

愛妻石黑彩首露面 淚守「永遠微笑」約定

在丈夫離世近三個月後，現年48歲的石黑彩首度在鏡頭前吐露心聲。她坦言，儘管心情已漸漸沉澱，但因為Shinya的影子早已深植於她生活的每一個角落，至今仍感到無比孤獨。

Shinya（山田真矢）的妻子石黑彩曾經也是一位偶像藝人。（IG@ishiguroaya.official）

回首兩人的愛情故事，石黑彩透露自己從高中時代就是LUNA SEA的死忠歌迷，兩人在2000年步入婚姻，對她而言完全是「一見鍾情與命中注定」。她深情地回憶往昔的甜蜜：「以前失眠的夜晚，我總會靜靜看著他的睡臉，心想著『這就是我深愛之人的臉龐啊』。他就是我心目中最完美的理想型，這段婚姻讓我感到非常幸福。」

石黑彩與Shinya在2000年步入婚姻，而且石黑彩透露自己從高中時代就是LUNA SEA的死忠歌迷。（IG@ishiguroaya.official）

即使面對無情的病魔，Shinya依然展現出令人敬佩的堅韌。石黑彩表示，丈夫在抗病期間始終保持著樂觀的笑容，並曾對她溫柔叮囑：「彩，請妳永遠都要保持微笑。」這份身處逆境卻依然體貼他人的堅強，讓她對丈夫的為人感到無比敬重。

真矢生前曾對妻子石黑彩說過：「彩，請妳一定要永遠保持微笑。」，這成將支撐石黑彩繼續下去的動力。（IG@ishiguroaya.official）

隱瞞病情獨自抗病 堅守音樂人尊嚴

事實上，Shinya的抗病之路走得極為艱辛。他於2020年罹患大腸癌，隨後在2025年又不幸確診腦瘤。然而，為了不讓外界擔憂，他選擇將許多痛苦默默承受。

Shinya於2020年罹患大腸癌，隨後在2025年又確診了腦瘤，最終在2026年不幸離世。（IG@331shinya）

石黑彩解釋，Shinya之所以不願對外張揚病情，是因為他極度重視自己身為藝術家的形象；他認為只要疾病尚未影響到打鼓的技術，他就會繼續站在舞台上演出，絕不希望粉絲為他操心。樂團結他／小提琴手SUGIZO（杉原康弘，杉原有音（現在））也證實了這一點，他心痛透露，Shinya為了不讓大家擔心，長期對團員隱瞞了真實的對抗病魔過程，直到生命的最後一刻，都不曾展露過一絲脆弱。

Shinya為了不讓大家擔心，長期對LUNA SEA團員隱瞞病情，直到生命的最後一刻，都不曾展露過一絲脆弱。（IG@331shinya）

戰友悲痛哀悼 誓言帶著遺志繼續前行

面對相伴大半輩子的老戰友驟逝，LUNA SEA的成員們皆難掩悲痛。主唱RYUICHI（河村隆一）感傷地嘆息：「直到他真的離開了我們，我才深刻體會到他的存在究竟有多麼無可取代。」

LUNA SEA的成員們亦有接受采訪。（IG@331shinya）

而貝斯手J（小野瀨潤）則選擇化悲憤為力量，堅定地向天上的故友許下諾言：「接下來的日子，我會用盡全力繼續向前邁進，帶著Shinya的份，一起去實現我們未完的夢想。」