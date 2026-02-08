鬼故｜夜歸聽到有人叫你切勿回頭　他回到家以為沒事終犯致命錯誤

凌晨兩點，何子維獨自走在回家的路上。



文：風勳遠（發表於爆料公社故事館）

這條路線他已經走了幾年，熟悉到閉著眼都能走回家，但今晚，他總覺得有點不對勁。四周太安靜了。不像是普通的深夜，而是一種被抽空的死寂，沒有車聲，沒有狗吠，甚至連風吹過樹葉的聲音都沒有。

示意圖（AI生成圖片）

他下意識地摸了摸手臂，發現雞皮疙瘩早已悄悄爬上來。他加快腳步，想趕快離開這段路。

……子維……

有個聲音，從身後傳來。低低的、沙啞的、像是快被壓碎的呢喃聲。他猛地停下腳步，腦袋一片空白。沒有人應該會在這種時間叫他的名字。他屏住呼吸，忍不住想回頭看看，確認是不是自己聽錯了。但還沒等他動作，手機螢幕突然亮了起來。

不要回頭。

那是一條陌生的簡訊。他心臟猛地一縮，手指顫抖地握住手機，喉嚨乾得發不出聲音。身後的聲音又響了——

子維……你為什麼不回頭？

聲音變得更近了，像是就在他耳邊，氣息冰冷，透著某種詭異的笑意。他的全身緊繃到了極限，腳步開始微微發抖，但他強迫自己不回頭，腦中只剩下一個念頭——快走，不能停下來。他開始邁步，但每當他走一步，身後的「東西」也會跟著他走一步。

子維……

它的聲音越來越近，彷彿下一秒就會貼在他的耳朵邊。他死死地盯著地面，發現自己的影子下方，出現了另一個詭異的影子。那個影子的脖子歪斜，四肢扭曲，像是被不知名的力量撕裂過後，又拼湊回來的怪物。他全身發麻，呼吸困難，腿幾乎要軟掉，但仍然拚命地走著。他努力告訴自己——

只要回到家就沒事了……

前方，熟悉的公寓大門就在不遠處，他咬緊牙關，衝過去，顫抖著掏出鑰匙，幾乎是用盡全身力氣扭開門鎖，衝進去「砰」地一聲關上門。他背靠著門，雙腿一軟，癱坐在地板上。

安靜了。門外沒有腳步聲，沒有低語聲，什麼都沒有。他大口喘氣，覺得自己快要窒息了。他顫抖著拿起手機，想看看那條詭異的簡訊，卻發現簡訊已經消失了，彷彿從來沒有出現過。

只是錯覺……對，應該是我太累了……

他自我安慰，拍了拍臉，站起來準備進房間。他走進浴室，打開水龍頭，捧起冷水潑在臉上。等到他抬起頭時，他的靈魂差點飛出去。鏡子裡的自己，沒有跟著動。他的「倒影」，依舊低著頭，停留在剛剛的姿勢，嘴角微微上揚，露出一抹詭異的笑容。然後，鏡子裡的「自己」慢慢地抬起頭，嘴唇微微開合，無聲地說——

你，終於回頭了。

下一秒，浴室的燈光瞬間熄滅。門外，傳來敲門聲。「咚、咚、咚。」

子維……你為什麼不開門？

（全文完）

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】