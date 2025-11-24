腦退化翁淋熱水致室友喪命！子女及養老院拒向家屬賠償　法院咁判

老翁謀害同樣患失智症的室友致命後，子女和養老院同樣要向死者家屬賠償！湖南1名住在養老院的八旬老翁，去年起與同患認知障礙症（又稱失智症、腦退化症）的院友同房，今年初他用浴室花灑向對方淋熱水，最終室友全身多處燒傷，送院搶救十多天後死亡。



死者家屬將長者的子女和養老院同樣告上法院，索償36萬人民幣，但「捱告」雙方均拒絕承認責任。法官審理後認為雙方需分別承擔60％及40％責任。雖然長者子女和養老院同樣不服上訴，但經二審維持原判。



八旬盧翁用養老院浴室的花灑向劉翁淋熱水，導致對方燙傷，搶救十多天後不治。（AI生成圖片）

向室友淋熱水 致多處燒傷搶救逾十天不治

內媒報道，湖南長者劉翁和盧翁均已年逾八旬，同樣患認知障礙症，2024年11月起在益陽1間養老院的成為室友。翌年1月，盧翁用浴室的花灑向劉翁淋熱水，導致對方燙傷。養老院護理員到場電召救護車及通知家屬，但遲遲未用冷水沖洗，還直接為劉翁脫衣，令到受創皮膚脫落。劉翁送院後診斷全身多處燒傷，留院救治十多天後身亡。

劉翁的子女將盧翁及其子女、養老院告上法院，要求雙方共同賠償36萬元人民幣。盧翁子女辯稱案發時委托了養老院行使監護權，是養老院未有履行好監護責任。養老院則辯稱劉翁受的傷是盧翁侵權所致，並非院方管理出問題，他們在事發時已第一時間提供救助，盡了安全保障義務，沒有過失責任。

死者家屬向盧翁子女及養老院索償，但子女和養老院均認為對方要負全責。（AI生成圖片）

長者住養老院 子女仍為監護人

法院認為盧翁將室友燙傷致死，依法應由子女承擔責任，但基於他患有認知障礙症，屬無民事行為能力人，侵權責任要由其監護人承擔。案中盧翁子女認為已將監護權交給養老院，並應由院方負擔賠償責任。不過，根據入住協議，養老院的服務範圍其實不包含行使監護權，而且也明確寫明贍養人在長者入住期間，仍需承擔監護人職責，故盧翁子女不得以轉移監護權為由主張免責。

法官認為涉案雙方都有認知障礙症，養老院房內的熱水器設置水溫可高達90度，屬未盡安全保障義務。（AI生成圖片）

院方未盡安全責任 熱水器水溫可達90度

然而，法官提到，養老院在明知涉案雙方都有認知障礙症，房間配套應更注重安全性，避免長者接觸到高溫設備，但房內配備的熱水器設置水溫可達80至90度，屬未盡安全保障義務。另一方面，劉翁被燙傷時，院方在急救過程中沒有用冷水幫劉翁降溫，還直接脫衣導致他創傷表面脫落，造成二次傷害及感染風險，急救措施明顯不當，應承擔過錯侵權責任。

法院最終認為盧翁的子女要承擔60％的責任，養老院承擔40％責任。盧翁的子女和養老院都對判決不服提出上刑，但經二審後判回，維持原判。