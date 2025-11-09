全台首例！伯伯公園內做運動　炎熱下打赤膊被檢舉　罰款金額曝光

天氣炎熱，許多男士會選擇脫去上衣散熱，但若在公眾地方，恐隨時被罰款。台灣高雄1名伯伯前往有「忘憂森林」之稱的大東濕地公園做運動，因當時天氣炎熱而「打赤膊」，地方組織認為其行為妨害善良風俗，多次勸說不果，於是檢舉。公園職員2次發現類似事件，遂以違反《高雄市公園管理自治條例》，向伯伯總共罰款2,000新台幣（約500港元），這是台灣首宗因打赤膊而被罰款的案件。



事件引來各界討論，大量網民留言「民風保守」、「那上節目沒有穿上半身的男生來賓可能也要檢舉喔，因為污染了不小心轉到那一台的觀眾的眼睛」、「打赤膊又不是露鳥，這也能罰錢，有夠無聊」。



民眾一邊拍攝徐伯，一邊批評「這個真沒規矩的累犯，故意要來我們公園，要破壞我們公園的善良風俗」。（網上影片截圖）

拍片民眾︰破壞我們公園的善良風俗

台媒於今年11月報道，據了解，涉事徐姓伯伯幾乎每天都到大東濕地公園做運動，但習慣脫掉上衣，民眾見狀覺得不雅，認為公園內有許多女性和小孩，於是向志工隊投訴。更有民眾一邊拍攝徐伯，一邊批評「這個真沒規矩的累犯，故意要來我們公園，要破壞我們公園的善良風俗」。

志工隊要求當局執法

高雄市養工處大東公園志工隊隊長林南勝表示，志工隊多次勸喻不果，反被徐伯嗆聲，而且他仍然堅持己見，繼續在公園打赤膊做運動，明顯是故意所為，形容「妨害善良風俗」，所以要求當局執法，以維護民眾權益。

徐伯幾乎每天到大東濕地公園做運動，但習慣脫掉上衣。（網上圖片）

總共罰款2,000新台幣

據悉，公園接報後了解事件，發現徐伯在公園打赤膊做運動，於是通知警方到場，徐伯辯稱天氣太熱，所以才會在公園內脫衣，警方勸喻徐伯離開，當時沒有作出罰款。去到11月2日，徐伯再到公園打赤膊做運動，經保安員多次勸導都沒有穿回衣服，公園認定其行為影響民眾，連同上次，總共開出2張罰單，罰款2,000新台幣（共500港元）。台媒指出，這是台灣首宗因打赤膊而被罰款的案件。

最高可被罰款6,000新台幣

根據《高雄市公園管理自治條例》規定，民眾不得赤身露體，可被罰款1,000至6,000新台幣（約250至1,500港元），任何人經告誡卻仍然不從，將被按次處罰。警方亦表示，打赤膊本身未必觸犯《社會秩序維護法》，但若在公共場所任意裸露或擺出放蕩姿勢，妨害善良風俗，若不聽勸阻，最高可被罰款6,000新台幣（約1,500港元）。

警員和公園職員到場了解。（網上圖片）

各市公園有各自規定

事實上，各地《公園管理自治條例》因地方而異，屬於自治管轄範圍。台中市和高雄市明文規定禁止在公園內赤身露體，但其他市都沒有禁止打赤膊。

網民︰身材好大帥哥就不同結果

事件引來許多網民討論，不少人替伯伯感到不值，認為男士赤膊做運動沒有不妥，「運動打赤膊正常吧，很常看到啊，你偷拍人家照片難道就不犯法？」、「又不是露鳥，還好吧」、「如果是大帥哥、身材很好，就不同結果了」、「超級無聊」。

（綜合）