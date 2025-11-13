模特兒女友外表完美！1習慣令他決定分手　網民力撐︰真係好難忍

任何人都應該保持個人衛生，而且要有公德心。馬來西亞1名男子在網上表示，其女友擔任模特兒，形容對方外表完美，但有衛生問題，程度達到令人不堪入目，首次約會時登上其私家車時，便直接用剃鬚刀刮腋毛，任由腋毛散落在車內，令樓主啞口無言。之後交往時，樓主聞到女友身上有濃烈香水味，於是詢問為何如斯濃烈，她回答指沒有時間洗澡，所以用香水味掩味。



樓主一度自己的反映不滿，但女友拒絕改善，反指「如果一名男人真的愛我，就應該接受我原本的樣子」，最終令他忍無可忍決定分手。



大量網民支持樓主的決定，「幾靚都好，個人污糟都唔合格」、「恃住自己靚，以為幾污糟都得」、「希望佢搵到同佢『臭味相投』嘅男友」、「真係好難忍」。



女友手持剃鬚刀，直接在車內刮腋毛，而且沒有撿走腋毛，令到樓主大感驚訝。（AI生成圖片）

直接在車內刮腋毛

當地媒體於11月報道，該名男子在網上表示，以前曾與1名模特兒交往，對方的容貌和身材都非常完美，但完全不注重個人衛生。首次約會時，女友登上樓主私家車，詢問有否剃鬚刀，樓主立即為她購買，沒料到女友竟手持剃鬚刀，直接在車內刮腋毛，而且沒有撿走腋毛。樓主大感驚訝，只能保持友善，「那時我才意識到，美貌並不一定與禮貌和教養相符」。

無沖涼噴香水掩味

交往1年期間，樓主盡力容忍女友衛生問題，而且善意提醒，但女友總是不肯改善，樓主有次相約女友出去，她早上已經打扮好，但身上散發濃烈香水氣味，達到近乎刺鼻級別，樓主立即詢問對方，女友回答沒有時間洗澡。

樓主決定分手，離開美麗的女友。（AI生成圖片）

女友︰如果真的愛我，就應該接受我原本的樣子

雙方為此發生爭執，女友更指「如果1名男人真的愛我，就應該接受我原本的樣子」，最後樓主唯有分手。

網民︰睇字都覺得污糟

許多網民支持樓主，「幾靚都無用」、「睇字都覺得污糟」、「分手啦，唔好勉強自己」。

（綜合）