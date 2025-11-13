誤食毒野藤根釀2死4傷！1小時現症狀　劇烈腹痛和嘔吐　2男子不治

馬來西亞發生集體中毒事件，釀成2死4傷！涉事6人是在食用野藤根（馬來語︰Umbut Rotan，意即藤筍）後，1小時內陸續出現中毒症狀，包括劇烈腹痛和嘔吐，其他人見狀協助將他們送往診所搶救，惟其中2人不治，另有2人需留醫，2人則可出院。警方相信事件涉及食物中毒，初步沒有可疑。



6人食用野藤根後1小時內陸續出現中毒症狀，包括劇烈腹痛和嘔吐，釀成2人死亡。（AI生成圖片）

6人吃野藤根後中毒

事件發生在今年11月，地點是砂拉越達島卡古斯的雙溪沙列馬煙（Sungai Salik Mayeng），其中1人在果園烹調砂拉越傳統美食「野藤根」，總共6人凌晨進食，卻集體中毒，1小時內先後出現中毒症狀，包括劇烈腹痛及嘔吐，其他居民見狀幫忙將患者送往診所。

搶救後釀成2死4傷

6人經搶救後，其中2名分別31歲和59歲的男子不治，餘下1人因嚴重中毒而被轉到醫院搶救，另外3人輕度中毒，在診所內接受治療，經治理後，2人繼續留醫，2人獲准出院。

栗褐省藤屬於棕櫚科省藤屬植物，其藤筍通常可被食用，又被稱為野藤根，有醫學期刊或研究顯示，部份藤類具有神經毒性，最嚴重可致死。（AI生成圖片）

警相信案件無可疑

達島警區主任詹姆副警監證實案件，經調查後，相信他們進食栗褐省藤（Calamus Castaneus）而中毒，案件沒有可疑，2具遺體被送到醫院進行剖驗。

部份藤類或含毒性

栗褐省藤屬於棕櫚科省藤屬植物，其藤筍通常可被食用，可被稱為野藤根，在東南亞地區是一種受歡迎的蔬菜，有醫學期刊或研究顯示，部份藤類具有神經毒性，可能造成眩暈、四肢無力、視力模糊和呼吸窘迫，最嚴重的是死亡，並非完全沒有風險。

