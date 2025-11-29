傳奇啦啦隊隊長也赴台搵食　揭應援文化差異：韓國粉絲不會這樣做

被譽為韓國第三代啦啦隊隊長級人物的女神徐賢淑（서현숙）在台灣與韓國皆具有極高人氣，自2025年10月加盟台啤永豐桃園雲豹「電豹女」以來，她也慢慢融入台灣應援文化，《中天新聞》特地邀請徐賢淑暢談她的個人特質與赴台心得。



自2015年起活躍於韓國職棒舞台，徐賢淑現為韓國職棒傳統勁旅斗山熊的啦啦隊隊長，以一頭短金髮、修長美腿與爆發力十足的舞蹈聞名，更曾登上《MAXIM Korea》雜誌封面，她表示自己先前從沒去過台灣，當看到許多韓國啦啦隊員赴台發展後，她覺得時機成熟就勇敢嘗試也來帥一下，赴台後她選擇象徵「發發發」的背號8號，認為8號斜躺就是無限延伸，希望啦啦隊生涯長久持續下去。

徐賢淑（Instagram@seo_hsss）

更多徐賢淑的相片：

+ 15

徐賢淑也分享身為啦啦隊長與隊員最大差異在於隊長不只管理隊員日程，還得負責把隊員擺在合適的位置，最重要的是需要有眼力、隨時觀察場上臨場狀況，因為在棒球場上應援時會有非常多不同情況發生，要當機立斷下決定引導隊員回應，再來是要有領導力，因為隊長一次要管理很多人，必須讓大家都服從並相信自己，最後一點則是需要有很厲害的統整能力，因為每天都會得到不同訊息和變化，要把這些訊息完整告知隊員是非常重要的。

而相對於隊長，隊員只需聽從隊長的指令，做好份內應該做的事就好。先前受訪時她談到韓國的啦啦隊訓練有如「當兵」，團隊只要有一人動作做錯就要重練，老師會要求手的角度，連腳踩的線都要精準，就是為了營造整齊畫面，反觀台灣排練多半先由老師示範錄影，大家回家練習後再整隊合體對位，壓力相形之下比較小。

若是遇到隊上士氣低落時，徐賢淑也分享她的化解之道：

隊員之間難免會有小摩擦，韓國有一個說法叫做『真實的房間』，會把隊員特別帶來一對一面談，告訴對方做對了什麼或做錯了什麼，以及需要注意什麼事情，藉此化解摩擦，就是大家敞開心扉講真心話的空間。

談到台韓應援文化差異，徐賢淑察覺兩地有明顯不同，她指出在韓國觀眾多半是和身邊朋友一起應援，但台灣粉絲會直接和啦啦隊互動，那種近距離的熱情讓她覺得很特別，回憶桃園雲豹主場第一次應援時，粉絲會與她們打招呼跳舞，這種互動在韓國較少見。

關於個人特質，徐賢淑形容自己個性其實偏內向安靜，不太喜歡社交，但因為職業需要，只要到了球場就會發揮出來：「我會盡量用比較誇張、瘋狂的應援方式去帶動粉絲情緒。」她現場示範當有些觀眾比較害羞，若應援時放不開，她就會特別站到他們面前引導觀眾跳應援舞：「看他們害羞的樣子，有時覺得也很有趣。」

徐賢淑透露自己一開始投身啦啦隊行業時，在韓國啦啦隊只是一個表演者，並沒特別的幻想或期待，由於她在大學讀舞蹈系，剛好有這個工作機會就覺得可以試試看，「因為在大家面前跳舞已習以為常，後來在棒球場上對啦啦隊的關注變多，才一路發展到現在的狀態」。

談到職棒斗山熊與職籃雲豹的差異，徐賢淑指出斗山熊是韓國的名門球隊，成軍40多年歷史比較悠久，出過很多版的應援歌，台灣的雲豹雖成軍僅第5年，所以應援歌相對來說較少，她希望能把能量帶給桃園雲豹，也期待粉絲多多進場為她加油。目前她在台灣會以籃球應援為主，但之後若有台灣的棒球隊對她提案，也可以思考一下並不排斥。

徐賢淑在台灣人氣急速上漲。（中天新聞網授權使用）

關於招牌短金髮造型，徐賢淑透露她一開始其實有點排斥：「因為當時在韓國金髮不流行，有點像小太妹的感覺。」不過也因為這樣的造型，加上皮膚偏白，讓她在韓國短短幾年間快速漲粉，很感謝金髮造型讓大家看見自己：「金髮對我來說，已是一個不可或缺的存在。」畢竟維持了11年的金髮，若是改變造型總是感覺不對味。

當工作疲累或感覺辛苦時，徐賢淑的紓壓方式就是在家裡把音樂放很大聲，讓自己放空冥想一下，然後跑去睡覺：「只要睡一整天，隔天起來就會覺得又是嶄新的一天了。」她也透露自己非常喜歡吃烤肉，烤五花肉對她而言有如「解救的食物」，為了體驗台灣的立冬進補文化，她還特地品嘗了藥膳排骨湯，表示因為韓國也有吃中藥的文化，所以她感覺味道不會太重，應該大多數韓國人也可以接受。

延伸閱讀：

朴恩惠遭粉絲舔手嚇壞！ 經紀公司發聲明：絕不容忍

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】