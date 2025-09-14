撞臉IVE安俞真！啦啦隊仙氣美女赴韓受訓爆紅　照片1日14萬人轉發

「宇宙啦啦隊」28位學員日前前往韓國為期一個月的練習生生活，除了每日的舞蹈操練之外，也接受了韓國球團邀約前往韓國培正英雄棒球隊主場「高尺大巨蛋」參觀，並意外受邀和韓國啦啦隊一起應援。



其中學員紀欣伶的應援影片及照片被韓國網友上傳社群，不到一天便有超過14萬韓國網友觀看並瘋狂轉發，韓國網友還一致認為她撞臉女團IVE的安俞真。

紀欣伶的應援影片及照片被韓國網友上傳社群，不到一天便有超過14萬韓國網友觀看並瘋狂轉發。（Instagram@cindychi106）

紀欣伶原本在台灣就粉絲數相當多，頓時收穫大批韓國粉絲，讓她又驚又喜：

真的是太受寵若驚了，安俞真真的比我漂亮800倍啦，但為了謝謝大家的留言，我跟團員樺樺還是有去IVE的拍貼機跟安俞真一起合照紀念一下，拍了才發現真的還是差很多啦！哈哈。

除了應援影片以外，宇宙啦啦隊近日也在公布人選後在社群媒體上開放讓28位學員分享練習影片及照片，一週內限動及舞蹈影片瀏覽人次超過驚人的40萬人次，官網粉絲數也成倍數成長，火熱程度有望成為下一個熱門話題。

