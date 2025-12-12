釜山啦啦隊女神李晧禎回韓1年重返台灣　見粉絲從沒離棄：很感動

「大家好，我是李晧禎，我25+2歲，我住在釜山。」熟悉的自我介紹，終於再次在台灣的球場上響起。



有「釜山女神」之稱的韓籍啦啦隊員李晧禎（이호정）睽違近1年重返台灣，早前正式宣布回歸富邦勇士啦啦隊，當富邦三本柱再度合體，讓許多台灣粉絲激動落淚，《中天新聞》也特邀李晧禎接受專訪，首度親口說明去年離開台灣與決定回歸的心情。

李晧禎이호정（Instagram@leehozeong）

李晧禎坦言去年決定離開台灣時，其實內心承受著不小煎熬，因不想錯過韓國的工作機會，但最關鍵是當時身心狀態已難以負荷：「那時健康狀況真的不太好，體力完全撐不住。」連原本不會造成壓力的語言隔閡，在身體不好時都變得特別敏感，讓她感到很不安。

不想讓粉絲看到自己狀態不好，李晧禎希望給自己一些時間調整：「等調整好了，再以更好的狀態回饋粉絲。」回到韓國後，李晧禎積極改善自己的身心狀態，不僅花錢進行規律運動，並改善過去不按時吃飯的壞習慣，強迫自己每天至少吃兩到三餐，讓體重逐漸增加、體力也越來越好，但即使人在韓國，李晧禎仍持續與富邦的隊友與台灣的夥伴聯繫，難忘以前跳舞、參加演唱會、一起逛夜市與聊天唱歌的回憶。

李晧禎坦言，她原本已做好台灣粉絲會忘記自己的心理準備，但沒想到粉絲們仍持續在社群媒體留言私訊為她打氣：

大家都還記得我，真的很感動，感受到很多愛，有點晚才意識到這件事。

粉絲們常在直播中教她中文，「皓禎這個不是、這個對、這個不是」，李晧禎笑說最忘不掉的中文就是「自我介紹」，因為每天都要說，所以就一直烙印在腦海裡。

李晧禎이호정（中天新聞網授權使用）

當富邦勇士主動聯繫希望她回歸時，李晧禎也終於點頭答應：「富邦了解我的個性與風格，是我最熟悉也最自在的地方。」李晧禎說表示《Fubon Angels》的成員們就像家人，當李晧禎與隊友們隔著一扇門重逢，門打開的那一刻超驚喜，隊友慈妹瞬間爆哭，李晧禎自己也忍不住紅了眼眶：

過去一起的回憶突然全都湧上來，看到她們的臉，眼淚就不自覺地流下來了。

那一刻真正感受到這裡就是她的家。

談到未來，李晧禎表示：「我覺得能說出『我很滿足』的人並不多，但我現在真的可以說自己很滿足。」她的目標不是追求更多，而是維持現在生活的平衡，她也向等待許久的粉絲們深情告白：「真的非常感謝大家，我對現在生活非常滿足，會努力維持這樣的狀態，希望大家也繼續支持我。」並強調完全不後悔當時所做選擇：

現在我要把那段經歷當作墊腳石，展現更好的樣子給大家。

