舞台意外｜韓國女神騷大動作舞蹈當場重摔畫面曝光 一度難以起身
赴台發展的韓籍啦啦隊女神南珉貞近日表演時重摔在地，一度難以起身，意外畫面讓人心驚，更擔心她的傷勢，南珉貞於社群親曝意外過程。
而據《中時新聞網》報導，經紀人事後回應南珉貞狀況，也感謝外界關心。
南珉貞10月24日現身華山文創園區，與同樣赴台發展的韓籍人氣啦啦隊女孩趙娟週、朴旻曙一起擔任「HINO GO潮派」表演嘉賓，不料在表演《疾風街道》時重摔在地，事後南珉貞於社群分享當時畫面，直言：
本來想更快站起來，但真的太痛了。
南珉貞台上重全過程：
而在曝光的影片中可見她扭到腳整個人側身摔倒在地，停頓了幾妙，隨後馬上起身，並帶著笑容完成表演。
南珉貞表示，拍攝的時候鞋底貼了膠帶，忘記撕下來，其實她在跳《疾風街道》也在內心提醒自己要小心一點，「結果還是扭到腳踝摔倒了」。南珉貞坦言因為當時實在太痛了所以無法更快速起身，對於沒有完整跳完，又讓大家擔心，她感到抱歉，也表示會全力治療腳踝，要大家不用擔心。
更多南珉貞的相片：
而據《中時新聞網》10月24日晚間報導，南珉貞的經紀人表示有先緊急冰敷，初判是扭傷，若有問題會去再看醫生。
網友看到南珉貞意外扭傷還馬上道歉，坦言心疼，希望她要真的休息到好了再繼續跳，並建議她一定要去看醫生，確保韌帶等部位沒事。網友還分享不同視角下的意外畫面，分析南珉貞可能是踢到後方燈具才會摔倒，直言《疾風街道》多為大動作，建議選擇表演曲目時需考量環境安全，別再讓表演者受傷了。
