網友要她裝傻！進浴室洗澡「見飛機杯」人妻驚呼：老爺怎麼會用？

遇到這種情況，你會裝不知道嗎？一名女網友分享，先生是職軍，加上婆婆不住家裏，家中通常只有她跟公公兩個人住，前幾天公公洗完澡，她竟發現有一個飛機杯留在浴室，好奇發問：「我該裝作不知道嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名女網友在Facebook社團「匿名公社」表示，先生是職業軍人，而婆婆長期靈修，並沒有住在家裏，家裏平常只有她與公公在。某天晚上準備要洗澡，進浴室時發現竟然有一個飛機杯，讓她相當尷尬。

一女網友分享自己在家中浴室發現公公遺留的性玩具的經歷。（爆料公社）

這名女網友進一步說明，因為公公平時的形象非常老實，發現飛機杯後的第一個反應是：「公公怎麼會用這種東西？好驚訝！」同時也好奇：「要裝作不知道？還是應該請對方拿走呢？」

貼文一出後，不少網友都表示：

「裝作不知道就好了，就是老實才用飛機杯」

「當然裝不知道啊」

「裝不知道就好，幫他拿？你讓他以後怎麼面對你？還會用表示身體還不錯，洗乾淨的飛機杯，比去外面找還健康安全」

「還好吧，現在的人不用情趣產品的已經算稀有了，他只是衰小被發現而已」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】