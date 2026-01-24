恐怖舞台意外　女星驚揭上電視曾於高處跌下「斷3根肋骨頂到肺」

中職樂天桃猿啦啦隊「特級副隊長」筠熹早前在節目中透露，9年前因跌落舞台意外導致肋骨斷裂，其中一根骨頭位置剛好頂到肺部，造成呼吸量僅剩一般人的六成至七成，且因手術風險過高無法開刀，只能與傷勢共存。



筠熹在節目《姊妹亮起來》中回憶，2016年參與電視台錄製時不慎從舞台高處跌落，當場造成三根肋骨斷裂。她坦言當時積極復健希望身體快速恢復，但肺部功能始終無法復原：

因為肋骨戳在那裡，就變成可能呼吸60%、70%而已。

每次深吸氣時肺部無法完全擴張。

筠熹在節目《姊妹亮起來》中回憶，2016年參與電視台錄製時不慎從舞台高處跌落，當場造成三根肋骨斷裂。（YouTube@民視生活資訊 Formosa TV Life）

筠熹在節目《姊妹亮起來》中描述自己肋骨斷裂經過：

醫生當時評估，由於肋骨緊貼肺臟，手術過程中移位恐有「戳穿肺部」的風險，因此建議採用自然修復路線。筠熹表示，醫生認為肋骨位置雖不理想，但可以與之共存，不一定要開刀。

加入啦啦隊已多年的筠熹提到，一開始跳應援舞時還不會覺得累，但近年明顯感覺身體越來越吃不消。她坦言長時間應援、跳舞或需要大力喊聲時，都會有吸不到氣、胸口發悶的情況，更容易喘、容易累。

貼心粉絲得知她的狀況後，甚至送她小型氧氣瓶，筠熹直言「我才真的有吸到氧氣的感覺」。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，筠熹經紀人也透露她目前的身體狀況，強調雖然有舊傷，但她從未要求特殊待遇，班表仍按球團規定進行；若真的感到不適，也會以健康優先，適時休息。

