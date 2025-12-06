女生遊台街頭拍照　外籍男傻笑攝鏡　翻查照片驚見他露械：變態佬

公然性騷擾？女生外遊真的是加倍警覺！有女生在社交平台發文，指到台灣旅遊時遇到外籍「變態佬」，晚上趁她和友人等車途中，1名身穿曼聯球衣的外籍男子突然「攝鏡」拍照，事後她們翻查照片才發現對方正「露械」，她當時不知情，還對鏡頭露出燦爛笑容，害她拿着照片前往報案時，一度擔憂被警方誤當「變態佬」同黨，貼圖提醒網民「在台南的大家要小心！」



網民紛紛表示噁心，「大佬你講還講，我點估到你會PO相」、「要洗眼了」，又瘋狂揶揄該外籍男子，「心諗點解無ban post，原來係因為細到Meta都睇唔到」、「你唔講，我以為點解條褲頭帶咁粗」。



有女生在台南街頭拍照時，遇外藉男「攝鏡」，翻看照片驚見對方露械斥變態。（「threads＠goose.9409628」圖片）

女生偕友人遊台 發長文訴遇變態佬經過

「在台南的大家要小心！」該女生在threads帳號「goose.9409628」連發3個帖文，透露她和友人到台南旅遊時遇到「變態佬」的經過，令她首天抵台便要到警署報案。事主12月4日上傳照片，指她首天抵埗台南，晚上和友人在夜市離開時本想乘坐巴士，但發現等候時間太長，所以決定召網約車。

晚上在街頭拍照遇外藉男「攝鏡」

兩人等車途中，在街頭瘋狂拍Y2K（風格）照片，突然有名手持啤酒的外國人「攝鏡」，樓主初時都被嚇到，指「很害怕他會襲擊我們」，但眼見對方一直傻笑，因此放下戒心，「覺得只是外國人很E（外向）」，而當時心裏只想趕快拍完，合照過後還有禮跟對方說再見。

樓主查看照片時發現對方「露械」，已前往警署報案。（「threads＠goose.9409628」圖片）

翻查照片驚見他露械 閃光燈清楚拍下「小鳥」

詎料樓主上車查看相片，驚見對方拍照時原來露出生殖器，而在閃光燈下清楚拍到對方「小鳥」，懷疑男子在拍照中途刻意露出陰莖，形容「因為係細到乜咁」、「還以為是我的尾指」，她和友人當時未有發現，還對鏡頭開心地笑，故震驚稱「靠X喔，他露鳥」。她事後拿照片到警局報案，因為她燦爛的笑容，擔心被警察以為她是「變態佬」同黨，氣憤斥「X佢老X，欺騙我哋嘅禮貌同善良」。

樓主懷疑男子在拍照中途刻意露出陰莖，所以她和友人未有發現。（「threads＠goose.9409628」圖片）

為何和陌生人拍照？ 網民質疑：可以走㗎啫

港台兩地網民紛紛斥責男子行為核突，「要洗眼了」、「在台南遇上變態的外國人也不容易，留友看小心變態」、「終於唔使問圖定老X」、「平時嗰啲就無圖，呢啲就一定有圖」、「大佬你講還講，我點估到你會PO相」、「求防劇透」、「宜家我都好想報警，估唔到會有無碼相」，並質疑樓主其實有權拒絕合照，「點會亂咁同人合照」、「佢攝鏡你都可以走㗎啫」。

網民瘋狂串爆洋漢：露械都俾人無視

另有留言揶揄該外國男子，「好慘，露械都俾人無視」、「佢肚腩大到自己望落去都睇唔到」、「心諗點解無ban post，原來係因為細到Meta都睇唔到」、「會唔會佢自己都唔知跌咗出嚟」、「你唔講，我以為點解條褲頭帶咁粗」、「人哋出世嗰陣臍帶無剪好啫」。

（threads＠goose.9409628）