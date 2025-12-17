男男下藥輪姦案！淫男迷姦3男　男網友出賣學弟　迷暈同輪姦罪成

台灣發生男男下藥輪姦案。1名變態淫男先後迷暈強姦3名男子，當中有受害人是直男。在其中一宗案中，淫男在網上認識有1名男大學生，更表明對其學弟有不軌企圖，男大生身為學長，仍然相約學弟出來唱歌飲酒，更欺騙學弟喝下不明藥物陷入昏迷，然後2人輪流性侵，並拍攝影片。2名男子其後被捕受審，而男網友更涉及性侵另外2名男子。



法官經審理後，裁定2名男被告「二人以上共同以藥劑及對被害人為照相、錄影而強制性交」罪成，各被判處8年有期徒刑，男網友另干犯「以藥劑及對被害人為照相、錄影強制性交」，判處7年8個月有期徒刑。



除了該2名受害人之外，男網友亦再犯另1宗同類性侵案，檢察官將向法庭申請裁定被告在3宗案件的應執行刑期。



淫男被控迷姦3名男子，全部罪成，其中有受害人是直男，亦有受害人被輪姦。（示意圖／gettyimages）

迷姦直男 最高法院判囚7年6個月

台媒於今年12月報道，涉案李姓男子於2023年明知1名男子是異性戀，卻和劉姓朋友合謀，同年11月25日下午，劉男相約該名男子到卡啦OK場所包廂唱歌，劉男藉故遲到，以便讓李男和目標獨處，李男趁目標上廁所之際，在其酒內下藥，等到對方失去意識後，李男將對方載到旅館房間內綑綁性侵，同時拍下性交影像。這宗案件經過多次審理和上訴，最高法院判處李男7年6個月有期徒刑。

聯手男大生 下藥輪流性侵學弟

至於另外2宗案件，李男在網上認識涉案黃姓男大學生，表明對黃男的學弟有興趣，2023年9月19日凌晨1時許，黃男相約學弟到卡啦OK場所唱歌喝酒，3人繼而前往新興區1間酒店房休息，2人訛稱李男攜帶解酒藥，欺騙學弟服藥，待他失去意識後，2人趁機輪流性侵，李男更拍下性侵過程。

受害人被迷姦後報警求助。（示意圖／gettyimages）

用假陽具等方式性侵另1名男子

2024年1月28日凌晨4時許，李男在另一個酒局認識1名男子，同日早上7時許，2人前往桃園1間商務旅店，李男又將不明藥劑偷偷摻入水中，受害人飲水後陷入昏迷，李男用假陽具等方式進行性侵，再次拍攝案發過程。

2名男被告同罪成

2名受害人先後報警求助，李男和黃男承認罪行，辯方律師稱，黃男當時入世未，願和受害學弟和解，但學弟不願意，雙方才無法達成和解，但仍希望法官減刑。但法官認為，2名被告嚴重傷害受害學弟，情節上沒有值得同情地方，2名被告「二人以上共同以藥劑及對被害人為照相、錄影而強制性交」罪成，各自判處8年有期徒刑；至於李男翌年案件，被控「以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交」罪，同樣罪名成立，入獄7年8個月徒刑，案件可上訴。

涉及3宗迷姦案 應執行刑期擇日決定

李男總共涉及3宗迷姦案，檢察官將會向法庭申請，裁定被告在3宗案件的應執行刑期。

（綜合）