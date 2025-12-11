電視直播「名嘴猝死」驚慄畫面瘋傳　觀眾眼前突失意識癱倒沙發上

多明尼加都市運輸人士、傳播工作者與旅遊推廣者烏耶拉（Mario Ureña）日前在參加直播節目時，突然間失去意識，整個人癱坐在沙發上，儘管電視台工作人員曾對他急救，但最終仍回天乏術，而這怵目驚心的一幕也被錄下，畫面在網上瘋傳。



烏耶拉於多明尼加當地時間周三時參加《Café de Diario 55》，當時與其他來賓一同坐在沙發上，正等待在一個討論當地議題的節目段落中發言。

烏耶拉（Mario Ureña）日前在參加直播節目時，突然間失去意識，整個人癱坐在沙發上。（X@Soy 502）

烏耶拉Mario Ureña參加直播節目時 突然失去意識（慎入）：

不過從一段網上曝光的畫面可見，他當時一度出現些許搖晃，接著整個人就失去意識，並癱在沙發上，手裡的紙張也全部散落一地。

可以聽到當下主持人要求工作人員將直播切斷，並且改播放廣告，與此同時，工作人員紛紛上前查看他的情況，無奈在救護人員抵達之前，他未能被救回，最終宣告死亡。

根據當地媒體的報導，目前一切跡象顯示為心臟驟停，但確切死因將待解剖後確認，倒地瞬間的畫面已迅速在社群媒體上流傳，許多網友對事件表示震驚與哀痛。

