長沙灣驚現無上半身男？路邊花槽僅雙腳露出　救護員到場後續曝光

繼沙田出現「無頭男」，又有網民於長沙灣目擊「無上半身男子」，原來是1名伯伯躺在路邊花槽，由於遠看只見到雙腳露出，畫面非常驚嚇，該網民直言「開頭我都好疑惑佢生定死！」、「好彩條街唔靜好多車過先冇咁驚」，最終有救護員到場拉起伯伯及送上救護車。



網民留言驚呼，「醉咗？暈咗？定死咗？」、「就咁睇張相都真係好嚇人下，以為淨係得對腳冇咗上半身」、「真係俾佢嚇到個心都離一離」。



有網民於長沙灣目擊「無上半身男子」，原來是1名伯伯躺在路邊花槽。（Threads@wingchan_1881）

該網民於Threads發文表示，他於12月9日晚在長沙灣走去巴士站乘搭巴士回家期間目擊事件，「無啦啦俾我見到花槽度只得對腳，你都咪話唔驚，好彩最後有救護車到，仲送咗阿伯上救護車」。

長沙灣路邊花槽驚現「無上半身男」

影片見到，有救護員到場向伯伯說「扶你起身先啦好冇，冇理由咁樣瞓低㗎，我扶你起身先好冇？」，伯伯嘗試伸直雙腳撐起身但失敗，最終須由救護員拉起。

樓主表示，「無啦啦俾我見到花槽度只得對腳，你都咪話唔驚」。（Threads@wingchan_1881）

影片見到，有救護員到場向伯伯說「扶你起身先啦好冇，冇理由咁樣瞓低㗎」。（Threads@wingchan_1881）

樓主：唔多清醒同無力，要救護員扶佢起身

網民留言表示，「香港長者問題嚴重，希望他平安，真係有啲嚇人」、「夜媽媽真係嚇鬼死」、「唉有啲阿伯真係由朝飲到黑㗎，尤其是屋邨出邊大把，飲到個腦都暈暈地」。

有網民分享，「有次飲醉咗我就係咁跌咗落花叢，費盡九牛二虎之力先坐得返起身，仲搞到成身泥」，樓主回覆說「唔知佢是否飲醉，睇佢唔多清醒同無力，要救護員扶佢起身」。

伯伯嘗試伸直雙腳撐起身但失敗，最終須由救護員拉起。（Threads@wingchan_1881）

樓主：抬咗阿伯上擔架床再上救護車

樓主補充，「嗰位救護員好好耐性勸阿伯上救護車，阿伯話冇帶身份證，救護叫佢一係打電話叫屋企人接你，一係我搵警察幫你，只見最後都係抬咗阿伯上擔架床再上救護車」。