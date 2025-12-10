沙田女子食$84霸王餐！離開時1舉動更離譜　食店發CCTV尋人後續慘

【霸王餐】出外吃飯必須付款！有沙田食店於網上發布閉路電視（CCTV）影片，指有女子享用完84元晚膳後，未有付款便離開，而員工由於自責疏忽，自己墊支付款。不過食店認為不應由員工「代出」，已退錢予員工，並於網上尋相關女子，「我哋明白大家生活不易，若真有困難，請開聲同我哋商量，我哋好樂意盡力幫忙！但『食霸王餐』不單缺德，更令小店經營雪上加霜」。



事件引來網民熱議，批評「食霸王餐」離譜，「香港真係要做到點完落單收錢先會好啲」、「有晒CCTV影住都食霸王餐」、「84元都走單！」。不過也有網民估計是無心之失，不宜苛責，「其實真有可能一時唔記得畀唔出奇㗎！」、「應該是忘記了畀錢多過有意走數」。



有沙田食店於網上發布閉路電視（CCTV）影片，指有女子享用完84元晚膳後，未有付款便離開。（Facebook群組「沙田/馬鞍山之友」）

該沙田食店「無辣不歡」於Facebook群組「沙田/馬鞍山之友」發布閉路電視影片，指近日發現「有人食完未付賬便離開」，遂於網上尋人，「我哋明白大家生活不易，若真有困難，請開聲同我哋商量，我哋好樂意盡力幫忙！但『食霸王餐』不單缺德，更令小店經營雪上加霜。亦係一種極度唔尊重人嘅行為，對我哋呢間小店嘅生計造成影響，如果返來埋單，將會delete此po」。

女子吃84元無付款 離開時兩次做1舉動

從影片見到，事發12月6日晚上8時許，1名長髮、戴眼鏡、穿白衣上衣藍色外套女子，吃過晚膳在座位上看手機，之後離開座位時有看一眼枱面上物品，但沒有拿走收款單據就離開。影片最後見到，女子再看枱面一眼，卻依然沒有拿走收款單據。

1名長髮、戴眼鏡、穿白衣上衣藍色外套女子，吃過晚膳在座位上看手機，之後離開座位時有看一眼枱面上物品，但沒有拿走收款單據就離開。（Facebook群組「沙田/馬鞍山之友」）

而從食店上載賬單見到，女子叫了酸辣粉、凍奶茶及蒜泥白肉青瓜卷，「埋單」共84元。

而從食店上載賬單見到，女子叫了酸辣粉、凍奶茶及蒜泥白肉青瓜卷，「埋單」共84元。（Facebook群組「沙田/馬鞍山之友」）

沙田食店發CCTV尋人

網民食店感嘆，「希望大家互相體諒，共同守護小店嘅營運，尊重每一位努力工作嘅人，每一份支持都係我哋堅持落去嘅動力」。

網民批離譜：有晒CCTV影住都食霸王餐

網民看過影片批評「食霸王餐」離譜，「好衰」、「有晒CCTV影住都食霸王餐」、「要做到咁……又何必呢」、「84元都走單！」、「「香港真係要做到點完落單收錢先會好啲」。不過也有網民估計是無心之失，不宜苛責，「其實真有可能一時唔記得畀唔出奇㗎！」、「應該是忘記了畀錢多過有意走數」、「可能慣咗助理畀，自己唔為意，我有時都係咁」。

網民看過影片批評「食霸王餐」離譜。（Facebook群組「沙田/馬鞍山之友」）

食店員工自責疏忽墊支

另有網民留意到，賬單上有寫「收款」金額，疑惑是否已找數。食店解釋是員工自己墊支，相關女子還未回來付款，「因為我哋個伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽咗，但係我哋當然唔會畀佢自己出錢，亦唔應該由佢代出，我哋亦畀返錢該伙記，並同佢講呢個並唔係你嘅錯無需要咁做」。