亂倫性侵！獸父2年硬上國中女兒　妻子撞破大義滅親　淫狼被重囚

台灣發生亂倫性侵案。新北市1名父親被指2年內多次趁國中女兒洗澡或在房內獨處時，強行闖入猥褻和性侵對方。獸父有一次在浴室再度犯案後，離開之際被妻子撞破，妻子察覺父女神色有異，當場揭發獸行，繼而報警拉人。法官裁定男被告2項「強制性交」及2次「強制猥褻」罪名成立，應執行有期徒刑9年6個月。



獸父無視女兒拒絕，趁她在浴室洗澡或在房間獨處時，屢次伸出狼爪。（示意圖／shutterstock）

趁多次洗澡或房內獨處伸狼爪

台媒於今年12月報道，案件在新北地院進行審理。案件最初發生在2023年，當時受害少女就讀國中1年級，大約12歲，獸父無視女兒拒絕，趁她在浴室洗澡或在房間獨處時，2次施暴得逞，少女升上國中3年級後，獸父沒有罷手，屢次向女兒伸出狼爪。

妻子驚悉丈夫獸行報案

到了2024年末，獸父在浴室再次犯案，離開時被妻子撞破，妻子大感奇怪，發現父女神色異樣，經了解後驚悉丈夫獸行，即與丈夫爆發爭執，隨後報案。警方接報到場，經社工介入後，少女才肯完全透露父親獸行。

法官裁定被告2項「強制性交」及2次「強制猥褻」罪名成立，分別判處1年至7年6個月不等刑期，合併應執行有期徒刑9年6個月。（示意圖／shutterstock）

被告重囚9年6個月

法官指出，男被告身為父親，理應是女兒最信賴的人士，但他了為滿足性慾，無視女兒意願，嚴重影響對方身心發展，加上受害人正值青春期，案中創傷經歷有機會對其日後人格發展產生長遠負面影響，被告至今沒有作出補償行為，法官裁定2項「強制性交」及2次「強制猥褻」罪名成立，分別判處1年至7年6個月不等刑期，合併應執行有期徒刑9年6個月，案件仍可上訴。

（綜合）