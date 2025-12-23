澳洲女報警稱「他想殺我」　警方20小時後才上門找到她遺體遭炮轟

悉尼一名女子霍塔魯（Tatiana Dokhotaru）遭前男友札亞特（Danny Zayat）虐待多年，最終在自己公寓內遇害。她在生前曾打給911呼救，手機卻被丟下22樓陽台。警方接獲報案約20小時後，才發現她陳屍沙發上。



綜合澳洲媒體報導，霍塔魯在生前向911接線員打出最後一通求救電話，表示：

我的前男友在這，他想殺我…...他在揍我。

但還沒說完通話瞬間中斷，因為被前男友札亞特強行將手機從22樓公寓陽台丟下。CCTV畫面顯示，離世短短3分鐘後，札亞特帶著偷來現金直接離開。

悉尼一名女子霍塔魯（Tatiana Dokhotaru）遭前男友札亞特（Danny Zayat）虐待多年，最終在自己公寓內遇害。（YouTube@10 News）

女子遭男友虐待多年 警方20小時後才抵達現場：

警方遲疑！20小時抵達現場 受害者慘死家中

警方接獲報案3小時才抵達現場，但因無法追蹤到報案人具體樓層與位置，只好離開。法官嚴厲批評警方行動：

他們沒進入大樓，也未獲得任何關於報案人位置或情況的進一步資訊就離開了。

直到隔天晚間7點，警方才再次抵達公寓，但仍無法聯絡上霍塔魯。最終在案發約20小時後才進入公寓，發現沙發上死亡多時的霍塔魯。札亞特此時還重返現場，假裝自己才剛發現女友死亡，當場崩潰大哭，檢方對此痛批「鱷魚的眼淚」。

恐怖情人佔有慾致命 控制交友、家暴

札亞特長期施虐，包括毆打、掐脖，甚至秘密監控霍塔魯手機、限制社群媒體使用，威脅若與其他男性交談就要殺她。兩人不斷經歷分手、復合，札亞特強烈的佔有慾，導致經常因忌妒而暴怒。

2022年底，霍塔魯搬出兩人共同住所，搬到自己的公寓，但札亞特仍經常造訪，死前幾晚甚至還睡在她的公寓內。2023年5月26日，札亞特趁她求救時施暴致死，霍塔魯死於頭部鈍器傷害導致的腦出血。

如今，札亞特已被判處謀殺罪，最高刑期24年、最低不得假釋18年，等於最快2043年才有資格申請假釋。法官呼籲社會重視家暴警訊，幫助女性及早識別危險。

英男受嗡鳴困擾2年 最後確診腦瘤

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】